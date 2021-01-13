В День российской печати глава кабмина традиционно вручает премии правительства в области СМИ. 10 премий по миллиону рублей каждая присуждаются журналистам за особые заслуги в профессии.Мишустин вручает журналистам премию правительства впервые. 16 января исполняется ровно год с его назначения на пост премьера.- За каждым из дипломов, которые мы сегодня вручаем, - годы вашего напряженного труда, талант и призвание, верность своему долгу, неоспоримые заслуги, энергия, гражданская позиция каждого номинанта - и слаженная работа целых журналистских коллективов, - обратился Мишустин к лауреатам.На этот раз присуждены три персональные и семь коллективных премий, которыми отмечены как федеральные, так и региональные журналистские проекты. Военкоры «Комсомолки» Александр Коц и Дмитрий Стешин получили премию за репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии.- Это мужественные люди, достойные продолжатели традиций лучших российских и советских фронтовых репортеров. Это работа настоящих профессионалов без оглядки на страх и риск, - отметил Мишустин, награждая военкоров.Александр Коц пришел в «Комсомолку» в 1999 году, Дмитрий Стешин - в 2000-м.Работая в тандеме, наши военкоры объездили множество горячих точек. Более 30 командировок на Северный Кавказ, командировки в Ливию, Сирию, Египт, Ирак, Украину, Нагорный Карабах. В редакции «Комсомолки» все знают: если что-то где-то полыхнуло - военный конфликт, «цветная революция», народный протест, теракт, природные катаклизмы - Коц и Стешин первыми из наших журналистов летят на место событий. Помню, как в июле 2011 года мы с Сашей Коцем случайно встретились в Хорватии, где каждый из нас отдыхал со своими семьями. В те дни случилась страшная трагедия на Волге — затонул теплоход «Булгария», на котором погибли 122 человека. Саша Коц тогда очень переживал, что не смог оказаться на месте ЧП. Просто потому, что привык так работать и жить.Одной из самых тяжелых своих командировок ребята называют Беслан 2004-го, где они вместе с сотрудниками спецслужб и местными жителями выносили на руках детей из захваченной террористами школы.Работа военкором — это огромный риск, от пуль никто не застрахован. Во время событий в Цхинвале в августе 2008 года Александр Коц был тяжело ранен в правую руку. Мы тогда всей редакцией за него молились. За ту командировку он был награжден медалью «За отвагу».В апреле 2011 года, освещая гражданскую войну в Ливии, Александр Коц и Дмитрий Стешин были взяты в плен повстанцами. А за работу на Донбассе нашим ребятам запрещен въезд на Украину, там их объявили пособниками террористов.Премии правительства также получили ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков (за личный вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики),главный редактор МИА «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян (за личный вклад в развитие СМИ), гендиректор издательского дома «Лев» Лев Елин (за персональный вклад в популяризацию детского чтения), коллектив авторов еженедельника «Аргументы и факты», «Московского комсомольца», центра радиовещания «Вера, надежда, любовь», телерадиокомпании «Русь», образовательного медиа «Мел» и «Первого» канала.- Не все действительно хорошие и достойные работы сегодня получили награду, хотя, на мой взгляд, их заслужили. Я поддерживаю предложение Экспертного совета о расширении списка лауреатов с этого года, - сообщил Михаил Мишустин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТихое наказание за русофобию: как Москва по метру отрезает Прибалтике хвост сытного транзитаСпецкор kp.ru Дмитрий Стешин - о том, долго ли Эстония, Латвия и Литва будут издеваться над \\"Большим братом\\" и как Москва поставит их на место (подробнее)Какие точки на карте станут горячими в 2021 годуКорреспондент \\"Комсомолки\\" Александр Коц поговорил с военным экспертом Алексеем Леонковым о том, какие конфликты могут вспыхнуть вокруг России (подробнее)