Скандал с наследством актера Алексея Баталова и не думает утихать. После новогодних праздников активизировалась сторона ответчиков. Актриса Наталья Дрожжина, против которой возбуждено уголовное дело по статье \\"Мошенничество в особо крупных размерах\\", подала в суд на тяжело больную дочь артиста Марию Баталову.Новый поворот случился в деле о мошенничестве с недвижимостью народного артиста Алексея Баталова. Наталья Дрожжина хочет вернуть семье Баталовых три объекта недвижимости и требует через суд расторгнуть договора пожизненной ренты, который она заключила с парализованной дочкой знаменитого актера.\\"Дрожжина хочет вернуть все имущество. Но сделать это не может, потому что оно арестовано. Следователь снять арест не хочет, сама Гитана Аркадьевна тоже не идет навстречу. Мы провели почерковедческую экспертизу - подписи на документах стоят Гитаны Аркадьевны. Так что решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и все вернуть, так сказать, в принудительном порядке\\", - сообщил адвокат Дрожжиной Анатолий Кучерена.Договоров пожизненной ренты три. Каждый касается определенного объекта недвижимости. Речь идет о доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова и квартиры бабушки Марии Баталовой в 1-м Самотечном переулке. По ним Дрожжина обязалась нести все расходы.Начиная с июля 2020 года деньги от сдачи квартиры Дрожжина перечисляла на счет Марии. Однако из-за скандала с наследством с октября 2020 делать это она не может. В итоге актриса предложила Маше расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением. \\"Однако данные предложения оставлены без ответа\\", - цитирует актрису сайт mk.ru.\\"В данном случае была нарушена воля Маши - владелицы недвижимости и дочери, которая даже не знала, что такие договора заключаются за ее спиной. И теперь юридически правильнее было бы не расторгать договор, а признать его недействительным. Если добровольно расторгают договор, то убытков вроде как ни у кого нет, а если признают его недействительным, то виновная сторона должна выплатить вред и издержки, которые причинила\\", - уточнила адвокат Баталовых.Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оскандалились после того, как вдова актера Алексея Баталова выступила с заявлением. Гитана Леонтенко обвинила своих бывших друзей в том, что они обманным путем завладели наследством народного артиста. Исчезли и крупные суммы денег с российских и зарубежных счетов. Предварительный ущерб составил 37 млн рублей. В сентябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению вдовы народного артиста СССР. Дрожжиной запрещено общаться с дочерью и вдовой.