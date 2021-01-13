Президент США Дональд Трамп, будучи действующим лидером ядерной державы, оказался нерукопожатным в собственной стране. На него ополчились не только политические оппоненты, но и крупнейшие соцсети и онлайн-площадки. Они уверены, что могут отмечать слова национального лидера как недостоверную информацию или вовсе лишать его права высказаться — ведь все его страницы заблокированы. О происходящем в американской демократии kp.ru побеседовала с известным политологом, президентом холдинга «Минченко консалтинг» Евгением Минченко.- Почему соцсети ополчились против Трампа?- Война действующего президента США и интернет-платформ имеет долгую историю. Трамп пытался ввести надзор над соцсетями, чтобы была какая-то возможность оспорить их решение о блокировке того или иного контента или пользователя. И как только руководство и владельцы этих компаний поняли, что Трамп их в покое не оставит, начали давить на него. Как раз тем оружием, которого он пытался их лишить.- При этом под горячую руку попадаются обычные люди.- Либеральная Америка борется не только с Трампом, но и с трампизмом как явлением. Соцсети блокируют не только самого президента, его сторонники тоже отправляются в бан. И вот это представляется мне более серьезной проблемой. В конце концов Трамп обладает серьезным имиджевым и организационным ресурсом, да и просто богатый человек. А вот рядовым сторонникам президента, которым сейчас достается за то, что они его поддерживают, помочь некому. В Америке идет холодная гражданская война, в которой используются бессудные казни. Только казни не физического человека, а его, скажем так, интернет-тела.- И методы тут самые жесткие?- Когда сторонники Трампа начали переходить в альтернативную социальную сеть Parler, от нее начали требовать цензуры. А когда основатели соцсети отказались на такие условия, ее фактически уничтожили. Мало того, что приложение Parler нельзя сказать на Android или iOS, так еще Amazon прекратил их хостинг в Интернете, то есть самому сайту фактически некуда деться.- Сейчас соцсети против Трампа. А если представить, что через пару лет Джо Байден захочет ввести для них какой-нибудь дополнительный налог, тогда уже его начнут блокировать?- Тут можно разве что согласиться со словами Илона Маска, который прямо назвал недопустимой ситуацию, в которой несколько компаний с Восточного побережья США определяют судьбу и направленность все общественно-политической дискуссии в стране.- Как по-вашему, чем закончится эта холодная гражданская война?- Она с нами надолго. Очень надеюсь, что она не перейдет в горячую стадию, хотя такая вероятность, пусть и небольшая, существует. Что касается Трампа, думаю, он попытается создать свою альтернативную социальную сеть. Может, кстати, такую попытку предпримет тот же Илон Маск.- А нам тут в России от происходящего в Америке жарко или холодно?- Честно говоря, меня поражают люди, которые выступают за свободу слова в России. Их я, кстати говоря, в этом абсолютно поддерживаю. Но те же самые люди вдруг начинают говорить, что в Америке правильно блокируют Трампа и его сторонников. Как-то должны быть единые стандарты. При этом, важно заметить, что у нас блокировки какого-то материала в интернете происходят по специальным законам по решению судов. А в США достаточно решения директора компании, если речь о такой крупной фигуре как Трамп, или какого-нибудь безымянного модератора — применительно к рядовым пользователям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Гудбай, Америка, которую мы знали»: Русский эмигрант - о штурме Капитолия, свержении Трампа и отмене свободы слова в СШАБывший петербуржец рассказал, как в штатах «растоптали Конституцию, сфальсифицировали выборы и устроили провокацию, открыв двери Капитолия протестующим» (подробности)