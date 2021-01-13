Очередное громкое заявление в противостоянии команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко сделал хореограф \\"Хрустального\\" Алексей Железняков. У себя на личной страничке в соцсетях бросил вызов лично двукратному олимпийскому чемпиону, написав:- Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли, - пишет Железняков.Плющенко отреагировал на выпад в свою сторону. Сказав, что для начала не понимает, кто это такой вообще. Намекнув, будто Железняков хочет таким заявлением себе добавить популярности. Но все же:- Если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой, - заявил Плющенко в интервью Sport24.А вот уже директор школы \\"Самбо-70\\" Ренат Лайшев дал свой комментарий, пообещав устроить разговор с хореографом:- Считаю все это дуростью и неприемлемым поведением со стороны Железнякова. Не хочется, конечно, обращать на такое внимание, но обратим с дисциплинарной и трудовой стороны. Чтобы не занимался ерундой, нужно заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Я это рассматриваю, как шутку старого Нового года, - сказал Лайшев в интервью \\"Чемпионату\\".Отметим, что между двумя командами уже давно \\"сверкают искры\\". Это началось еще в 2019 году с нескольких заявлений. А вот в 2020 году к Плющенко перешла Александра Трусова, а чуть позже - Алена Косторная.