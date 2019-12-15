2019-12-15T14:00:25+03:00
Спорт

Евгений Плющенко: «Тутберидзе берет только готовых спортсменов, чтобы не париться!»

Двукратный олимпийский чемпион хлестко ответил на оскорбление коллеги
Алина ЧЕРНОВА
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На Плющенко обрушилась с критикой Этери ТутберидзеНа Плющенко обрушилась с критикой Этери ТутберидзеФото: Евгения ГУСЕВА
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После заявления 17-летней фигуристки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру, журналисты обратились за комментариями к мастерам этого вида спорта - Евгению Плющенко и Татьяне Тарасовой.

Тарасова предположила, что Загитова вряд ли вернётся в большой спорт. Мол, девушка уже активно участвует в ледовых шоу. А Евгений Плющенко предположил, что Алина Загитова решила сменить тренера. На Плющенко тут же обрушилась с критикой Этери Тутберидзе.

Например, тренер сказала, что олимпийский чемпион якобы хотел переманить у неё Загитову.

- Вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему... Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах, - бросила в сторону Плющенко Тутберидзе.

Этери сказала, что олимпийский чемпион якобы хотел переманить у неё Загитову. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этери сказала, что олимпийский чемпион якобы хотел переманить у неё Загитову.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортсмен не стал молчать.

По словам Евгения Плющенко, его встреча с Загитовой носила личный характер. Мол, девушка обратилась к нему за советом, потому что находилась в состоянии кризиса. По словам Плющенко, он посоветовал Загитовой делать более сложные прыжковые элементы.

- Этери! Если бы я хотел кого-то «переманитвать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами,— написал в Инстаграме Плющенко. - Я тренирую почти каждый день и, если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом. Ведь всем известно, что «Тутберидзе Тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет.

Напомним, что все началось с громкого заявления Алины Загитовой в пятницу, 13 декабря. Фигуристка сообщила, что "приостанавливает карьеру". К своим 17 годам она успела собрать все главные титулы в фигурном катании. Под руководством тренера Этери Тутберидзе Алина завоевала "золото" Олимпиады-2018 в Корее, выиграла Чемпионат мира-2019 в Японии и чемпионат Европы-2018 в Москве.

Но уже в этом сезоне тяжелейшую конкуренцию Алине составили молодые фигуристки, только-только перешедшие из юниоров. 15-летние Александра Трусова, Анна Щербакова и 16-летняя Алена Косторная бьют все рекорды и прыгают четверные прыжки. В финале Гран-при девчонки обошли Алину и Загитова заняла лишь четвертое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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