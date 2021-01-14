СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП — РАССТРЕЛ?В украинском календаре 16 января 2021 года обведено красным фломастером. Еще одна «победа Майдана». С этого дня в магазинах, кафе, в метро, на заправках и даже в интернет-магазинах клиентов обязаны обслуживать исключительно на украинской мове.И никакого русского языка!С субботы жизнь в Незалежной круто меняется. Придете в ближайший маркет - спрашивайте не «колбасу, хлеб и кофе», а «ковбасу, хлiб и каву». Иначе рискуете уйти домой с пустой авоськой. Но продавцы, официанты, парикмахеры, таксисты рискуют еще больше. За попытку заговорить с клиентом на русском обещаны доносы, скандалы и штрафы.Уполномоченный по защите национального языка (Есть такой на Украине! Под этот закон создана целая госконтора!) Тарас Креминь даже выпустил для этого методичку. И попросил присылать доносы на русскоговорящих продавцов или банкиров, рестораторов ему лично.В методичке прописано: «Сначала попросите работника сферы услуг обслужить вас на государственном (то есть - на мове). После - обратитесь к руководству учреждения. И все фиксируйте на камеру! Записи отправляйте мне!»Будут ходить по магазинам, трамваям и специальные проверяющие.Если разговор с клиентом на русском случился первый раз — фирма получит предупреждение. За второе нарушение — штраф 5.100 — 6.800 гривен (13-18 тысяч рублей). Третье нарушение — штраф 8.500 — 11.900 гривен (22 — 31 тысяча рублей).Но есть оговорка. Клиент может попросить обслужить его на другом языке. Правда, тут сотни подводных камней и маневров для провокаций. Заговорит клиент на русском, ответишь ему также, а он запишет твой ответ на камеру и — донос в госконтроль по языку.Украинцы в комментариях уже разнесли Креминя и новые правила в пух и прах. Предприниматель Роман Гречина написал языковому инквизитору:- Это основная проблема в нашей стране? И поддержать украинский можно только насильно заставив людей? Я плачу все налоги. Говорю с заказчиками на русском. Так как всю жизнь на нём говорю. Бывает, заказчик говорит на мове, и я спрашиваю, удобно ли ему, если я продолжу на русском? Или переключиться на украинский?Считаю этот закон нарушением моих конституционных прав и полным бредом. Какой следующий этап? Говорить и дома на мове? Или расстрел?«УСТРОЯТ САБОТАЖ»Сами понимаете, что начнется «Свадьба в Малиновке». Бизнесмены примутся через кляузы расправляться друг с другом. А националисты — со всеми кто, как им кажется, не так любит родину. Пойдут показательные порки и рейды, где силовики и журналисты будут вылавливать официанток, посмевших сказать «Здравствуйте» вместо «Здоровеньки булы». А в карманы бесконечных проверяющих посыпятся тонны взяток. Кто захочет светиться в расстрельных списках, чтобы под его окнами бритоголовые нацики разворачивали мини-майдан?- На всех надзирателей не хватит, - поделился с «КП» известный украинский журналист, больше года отсидевший в СИЗО за статьи о Крыме и высланный в Россию Кирилл Вышинский. - Возможен тихий саботаж. И он будет набирать обороты. На Юго-Востоке Украины люди не будут особо соблюдать закон. Как покупали молоко, хлеб и масло на русском, так и будут покупать. А в Галичине и так разговаривали на украинском. Но Запад Украины ведь тоже неоднородный. Есть Закарпатье, где в кафе чаще говорят по-венгерски. На всю страну чиновники надавить просто не смогут. Не хватит аппарата.Но украинизация кафе, заправок и магазинов — это лишь один из этапов. Пусть и самый ощутимый для народа. Следующий удар — уже по чиновникам, прокурорам, судьям, силовикам. Через полгода, с 16 июля 2021-го им предписано пройти экзамены на знание мовы. Кто их не сдаст - уволят.- Если понадобится, люди поговорят и на украинском, и на русском. Не думаю, что кому-то придется платить взятки за диктанты, - объяснил «КП» Вышинский. - Я, человек, выросший в Днепропетровске, владею на хорошем уровне украинским. В нулевых прошло исследование. Оказывается, украинский не понимали лишь 1% населения — это жители Севастополя и Крыма. В основном - семьи моряков Черноморского флота. Но и русский не понимало лишь 1-2% Украины — где-то в районе Карпат. Вся страна хорошо знает и русский, и украинский.Когда я сидел в Херсоне, меня возили в суды. На официальной части заседания судьи и прокуроры говорили по-украински. А потом снова переходили на русский. Поэтому чиновники легко покажут «языковой инквизиции» знание мовы. Но в обычной жизни будут ее саботировать.ЗЕ И МОВАВсе эту войну с русским языком развязал еще Петром Порошенко - весной 2019-го, перед самым уходом с поста президента, он успел подписать закон о поголовной украинизации, растянутый на 7 этапов. По нему на мову уже перевели врачей, армию, суды и кино. А с 1 сентября 2020-го - все русские школы. 75% передач на телевидении уже идут на госязыке.Владимир Зеленский клялся, что прекратит бойню с русским языком. На этих обещаниях въехал в президентский кабинет. Но … на этом - все. Обещания забыты.Сам Зеленский с трудом и надрывом, но заговорил на мове. А украинизация при нем пошла еще жестче. Такого даже при Порошенко не видели!- У нас более 75% людей удобнее говорить на русском, - поделился с «КП» известный киевский политолог Михаил Погребинский. - Я 30 лет занимаюсь опросами общественного мнения. Человека спрашивают: «На каком языке вам удобнее отвечать на вопросы?» Почти 80% говорят: «Мне по-русски, пожалуйста». Но это анонимные исследования, там не записывают фамилию, адрес. Просто люди говорят так, как им удобно. И наш Зеленский, да и Порошенко, и многие другие политики и олигархи на самом деле думают и говорят по-русски.ЖДАТЬ ЛИ НОВЫЙ БУНТ?Хорошо. Если 75% украинцев насильно заставляют говорить на неудобном для них языке, приведет ли это к бунтам и протестам?- Не будет никаких массовых протестов. Не организован для этого народ, - честно признался политолог Погребинский. - Хорошо организованы у нас только пронацисты. А что касается «мовного закона», думаю, быстро его не реализуют. У нас, как и в России, суровость законов смягчает необязательность их исполнения. У клиента есть возможность попросить в кафе, чтобы его обслуживали на русском. Конечно, найдется какое-то количество уродов, которые непременно будут писать кляузы, устраивать скандалы. И портить людям жизнь. Это будет, я не сомневаюсь. Но, надеюсь, не тотально.По словам Погребинского, многие украинские националисты сами не знают мову.- Мне звонил директор последней русской школы в Херсоне, - рассказал политолог. - Все школы украинизировали, там оставалась последняя русскоязычная школа, ее сейчас прессуют. Этот директор написал букварь на украинском. И что-то в нем этих «шпрехенфюреров» разозлило. Прислали ему гневную бумагу. Я видел текст этого письма. Эти «шпрехенфюреры» украинского сами не знают! Там ошибка на ошибке. А прессуют хорошего человека.Поэтому многие даже русофобские издания в Киеве выходят на русском. Если газету полностью перевести на украинский — она просто разориться и закроется. И еще один показатель, который невозможно подменить. Какие песни ищут в интернете взрослые и молодежь? Эти песни на русском. И с этим «шпрехенфюрерам» ничего не поделать.ТОЛЬКО ЦИФРЫСервисы Google-trends (а они американские, заподозрить их в симпатиях ко всему русскому невозможно!) показывают, на каком языке за последние 12 месяцев украинцы вводили поисковые запросы. И на каком же:82% - на русском;10% - на украинском;4% - на английском;4% - на других языках.ЧТО ДАЛЬШЕ?Какие еще этапы украинизации ждут незалежную.16 июля 2021:- Повышение требований к знанию украинского, чтобы получить гражданство;- Национальная комиссия по стандартам госязыка (создана в момент вступления закона в силу) выдаст сертификат о владении украинским чиновникам, военачальникам, силовикам, прокурорам, судьям, директорам школ и ректорам университетов;- Концерты и спектакли, если идут на иностранном языке, должны дублировать на украинском;- Издатели обязаны выпускать не меньше 50% от всей продукции на украинском;- В книжных магазинах должно быть не менее 50% товаров на государственном языке;16 января 2022:- Газеты и журналы, которые печатаются на иностранном языке, обязаны выпускать идентичный по объему тираж на украинском. Такое же условия к точками продаж. Исключения: крымскотатарский, английский и другие языки Евросоюза.16 июля 2022:- Все телефоны, ноутбуки и планшеты должны продавать с украинским интерфейсом. Исключение: английский и языки Евросоюза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Королев – наш!»: Украина вспомнила про великого конструктора, только чтобы еще раз атаковать РоссиюВ день рождения великого конструктора космических ракет Киев устроил за него войну с Москвой в соцсетях. Подробнее - в материале нашего военкора Александра Коца (подробнее)