Российский аккаунт в Твиттере отметил 114-й день рождения «легендарного советского ракетного инженера» Сергея Королева. Украинская страница возразила, что конструктор сам себя называл украинцем (как будто эта республика не была частью СССР). А в России, дескать, Королев только по лагерям сидел.Теперь мы, по крайней мере, знаем, что пароли от официального аккаунта «европейской страны» дали малограмотному человеку, не способному прочитать биографию великого конструктора до конца. Но оставим ее за скобками.Основным доводом наших соседей в пользу того, что Сергей Королев – украинец, это заполненная им на мове анкета поступающего в Киевский политех, где в графе «Национальность» он собственно и написал «украинец». Сам он в отличие от сегодняшних «патриотов» в своей национальной принадлежность не был уверен на 100 процентов. Достаточно взять книгу великого журналиста, работавшего в «Комсомольской правде», Ярослава Голованова «Королев. Факты и мифы» - самая полная, пожалуй, биография ученого.«Дошел до графы «Национальность» и задумался. Действительно, а кто он, собственно, по национальности? Отец как будто бы был русским, а мама? Дед – тот уж точно украинец, да и бабушка тоже, конечно. Значит, мама украинка. А он? Русский или украинец? В доме говорили по-русски. С ребятами говорил по-русски. Все преподавание тоже по-русски. Украинский учили, но говорил по-украински он плохо. В общем-то можно писать и так и этак. Но раз он в Киеве, лучше, пожалуй, написать: «Украинец».При переводе в Москву, в Бауманку, он в этой графе «Национальность» уже написал «русский». Русским Королев значится и в анкете арестованного, и в личном листке по учету кадров, и в куче других документов. Впрочем, большинству сегодняшних украинских псевдопатриотов достаточно того, что он родился в Житомире.Почему же тогда с днем рождения его поздравляет российский аккаунт? А украинский смог выдавить из себя лишь претензии?P.S.Кстати, на поздравление России Королеву отозвался и американский «космический» бизнесмен Илон Маск. «Он был великолепен!» - написал Маск на российской страничке в Твиттере.Учись, Украина.