Гонка века подходит к завершению: крупнейшие мировые игроки, включая Россию, успешно создали вакцины от «чумы 2020 года». Но разработка и применение — совершенно разные вещи. И здесь у наших западных соседей возникли проблемы.В прошлом ноябре Брюссель (столица Евросоюза, где разрабатывают межнациональные регламенты) принял вроде бы мудрое решение: заказать лекарства сразу у нескольких производителей — Германии, Франции… Но теперь выяснилось, что ампулы от парижской компании Sanofi попросту бесполезны. Остается немецкая вакцина Pfizer/BioNTech (строго говоря, она лишь разрабатывается в ФРГ, а производится на мощностях американцев). Но количество изготовленных доз — ровно такое, как заказывал Брюссель 2,5 месяца назад. То есть вдвое меньше, чем нужно сейчас, ведь другие фирмы по своей квоте не сделали вообще ничего. Замкнутый круг!Но даже если бы случилось чудо и вторая вакцина Sanofi тоже заработала, покрыв оставшуюся половину, — это ничего бы не изменило. Ведь Брюссель заказал в ноябре лишь 300 млн доз. А США зарезервировали себе аж 600 млн.Стойте, зачем так много? А все просто: большинство вакцин — двухкомпонентные. На одного человека нужно две дозы. Теперь арифметика на уровне младшей школы: если население ЕС — почти 450 млн, то ему нужно 900 млн вакцин, а не 300 млн, как заказал Брюссель. Но что было в голове у европейских чиновников? Сказать сложно. Возможно, они просто забыли, что вакцина двухкомпонентная и число доз нужно умножать на два.- Мы закупили столько, сколько нам предлагали, - оправдывалась главный переговорщик ЕС по вакцинам Сандра Галлина.Добавляет беспокойства и полная неясность, кому, когда и сколько вакцин поступит.- Прямо сейчас между странами ЕС идет скрытая борьба за дозы, - заявил депутат Европарламента Мишель Риваси.Дошло до того, что цивилизованная Европа дискутирует, сколько доз можно получить из одного флакона. При том, что производитель указывает, что в одной емкости 5 «порций».- Я сам помогал делать уколы у себя в Германии. Если набирать вакцину из флакона аккуратно, можно получить 7 доз, - со знанием дела говорит евродепутат Петер Лизе, долгое время проработавший врачом.Чиновники призывают страны-участницы ЕС не поддаваться «ковидному национализму» и не вести самостоятельные переговоры с поставщиками вакцин. Но кое-где давно смекнули, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так, Сербия подсуетилась и получила вакцину Pfizer раньше единой Европы, а потом еще договорилась о поставках Спутника V. Венгрия продолжает переговоры с Москвой.Если в Евросоюзе вакцинация буксует, то в оставшейся части Старого света ситуация близка к катастрофической.- Мы будто оказались на «Титанике». Богатые забирают все спасательные лодки, оставляя тех, кто победнее на произвол судьбы, - заметил эпидемиолог из Северной Македонии Драган Даниловски. - Многим балканским странам остается надеяться на всемирную программу вакцинации ООН и помощь благотворительных организаций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«В стране страх и мрак, а за подпольные вечеринки — штрафы до миллиона рублей»: бывшая россиянка описала локдаун в ЛондонеКак англичане отмечают новогодние праздники во время жесткой самоизоляции, в рассказе сибирячки, которая переехала жить в Великобританию (подробнее)