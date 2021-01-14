Власти в очередной раз готовятся дать бой «серому» рынку съемного жилья. Идея такая: сведения о всех договорах найма должны заноситься в единую информационную федеральную систему. Что позволит автоматизировать начисление налогов и их сбор с хозяев квартир. При этом лучше будут защищены права арендаторов. Их, благодаря общей информационной системе, тоже всех пересчитают и «увидят», что позволит контролировать ситуацию «сверху» - наподобие того, как уже произошло, например, с дольщиками.Законопроект, которым будут регулироваться новшества, сейчас готовит Минстрой. Предположительно он будет внесен в Госдуму до конца года.Идея возникла не сегодня. Еще в конце лета глава ДОМ.РФ (правительственный институт развития, занимающийся жилищной сферой) Виталий Мутко объявил о планах создать федеральную государственную онлайн-платформу по аренде жилья. Исходя из его слов выходило, что появится официальный портал-агрегатор, через который желающие снять жилье смогут подобрать себе варианты. Но — только «белые», с гарантией заключения договора и защиты прав. Хозяевам квартир же портал поможет разобраться с юридической частью, выбрать удобный режим налогообложения (варианты есть: платить подоходные 13%, открыть ИП, зарегистрироваться самозанятым) и заплатить налоги. Тогда Мутко говорил, что для запуска системы нужны поправки в законодательство. Они и готовятся.Спору нет, российский рынок аренды жилья выглядит диковато. Могут неожиданно поднять плату, а могут и попросить с вещами на выход в любой момент. Это верно и в обратную сторону. Если аренда «серая» и договор не заключен, а жилец сбежит, не заплатив и разгромив квартиру, никакой суд хозяев защищать не будет.И еще одна сторона вопроса. По оценкам, дополнительные поступления в бюджет — если бы все «серые» арендодатели в целом по России вдруг начали платить налоги — могли бы составить до 200 млрд рублей в год (для сравнения — это примерно половина той суммы, которую предполагается потратить из бюджета в 2021 году на выплаты малоимущим семьям с детьми до 7 лет).Сейчас эксперты пугают: всеобщее «обеление» аренды неминуемо приведет к росту ставок. Хозяева заложат в них свои налоги. А ведь роста доходов арендаторов в ближайшее время не прогнозируется.-Без уплаты налогов часто сдаются недорогие квартиры. Многие собственники жилья перешли в категорию самозанятых, это дает возможность снизить налог до 4%. Но до полного обеления еще очень далеко. По нашей оценке, в Москве в «серой» зоне находится более 50% квартир, - рассказала «КП» управляющий директор МИЭЛЬ Мария Жукова. - При существующих настроениях в обществе, при нынешних экономических условиях меры по повышению сбора налогов с большой долей вероятности вызовут недовольство у собственников арендного жилья, особенно если мы говорим об условной пенсионерке, которая сдает свою однушку за 30 тысяч рублей. И, конечно, они вызовут удорожание товара для потребителя – как минимум, на величину этого налога. Ни один собственник не готов подарить государству или арендатору эту сумму, он просто увеличит ценник своего жилья.Впрочем, есть и мнение, что, как минимум, в ближайшие пару лет никаких ощутимых изменений не будет. Даже если новый законопроект примут.-Не думаю, что новая информационная система приведет к быстрому «обелению». Крайне сложно заставить в ней зарегистрироваться всех, кто сдает жилье, если они не захотят этого делать. Это большая административная работа, которая требует координации разных ветвей власти, - считает член экспертного совета гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Но даже если это произойдет, останется достаточно обходных путей. Никто не сможет запретить людям, у которых не слишком много денег, искать жилье через какой-нибудь форум района Выхино или Марьино или группу ВКонтакте — если так будет дешевле.СПРАВКА «КП»Сколько налогов должен платить хозяин съемной квартирыЗаконных вариантов несколько.1) Зарегистрироваться как самозанятый — и платить 4% с дохода (если жилье сдается гражданам, а не компании)2) Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель на упрощенке и платить 6% с дохода (плюс соцвзносы - это сейчас больше 40 тысяч в год)3) Никак не регистрироваться и платить 13% обычного подоходного налога для физических лиц (надо каждый год подавать декларацию)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКвартирная лихорадка скоро закончится: куда качнутся цены на жилье в 2021 годуБогачи переедут жить за город, а середнячкам лучше снимать (подробнее)