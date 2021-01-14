Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года. Звезда театра и кино умирала мучительно. Парализованная актриса сильно страдала. Но мало кто знал, что до конца своих дней она любила лишь одного человека. Близкий друг актрисы Андрей Караулов сделал сенсационное заявление о том, что Элина Авраамовна хотела уехать с молодой помощницей Ксенией Рубцовой в одну из стран, где регистрируют однополые браки.\\"Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна - член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу\\", - заявил Андрей Караулов в интервью Дмитрию Гордону.Речь идет о молодой помощнице артистки Ксении Рубцовой. Она познакомилась с Быстрицкой в 2010-м. Впоследствии женщина много лет проработала арт-директором актрисы. Постепенно деловые отношения переросли в дружеские. Звезда советского кино доверяла Рубцовой финансовые вопросы, позволяла снимать крупные суммы с личных счетов. Позже это и вылилось в громкий скандал.Сестра Быстрицкой заявила, что таким образом Рубцова похитила 35 миллионов. В итоге Ксению приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Весомым аргументом в пользу обвинения Рубцовой стало заявление в полицию, которое якобы написала Быстрицкая. \\"Она никому не рассказывала свои личные тайны. Это сейчас, когда Ксюша оказалась в тюрьме... Подпись Быстрицкой, что вроде как Ксюша ее обокрала, подделана. Суд это установил и все равно отправил Ксюшку в тюрьму\\", - добавил друг актрисы.По словам Караулова, у звезды \\"Тихого Дона\\" была и своя жуткая история с мужем Николаем Кузьминским. Их брак хоть и просуществовал почти 30 лет но у супруга актрисы, который занимал высокий пост в Министерстве внешней торговли, была любовница. А однажды он чуть не убил Быстрицкую.\\"А муж ее, точнее его любовница, хотели убить Быстрицкую. И так ее траванули, что она чуть было не умерла в больнице. Еще ей Фурцева сказала: «Молчи, дура». А он был на важной работе. Она несколько лет жила с человеком, своим убийцей. Она после этого возненавидела все и всех. Великая женщина, благородная искренняя\\", - поведал Караулов.Актриса рассталась с супругом спустя 27 лет совместной жизни и не пришла на его похороны. \\"Я узнала, что Николай мне изменил! Я у него была не единственная\\", - говорила тогда актриса. После развода Кузьминский, к слову, оставил Быстрицкой все имущество.Напомним, Элины Быстрицкой не стало весной 2019-го. Актриса ушла из жизни в 91 год. В последние месяцы она тяжело болела. \\"Уже плохо ходила, но пришла ко мне на юбилей. У нее были проблемы с ногами. Она вцепилась мне в руку, чтобы не упасть и выступить с песней «Каким ты был». Спела 16 куплетов. Я уже не знал, как быть, а ей было больно стоять. Она не пела сама - была фонограмма, но она не могла не прийти\\", - вспоминал Андрей Караулов.