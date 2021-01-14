Москвичке Оксане Романовой все-таки разрешили оставить 16-летнюю дочь, которая последний год жила в приюте, дома. Пока - временно.«Комсомолка» уже рассказывала эту историю. В ноябре 2019-го Диана (имя изменено) в разговоре с подружкой сказала, что поссорилась с мамой и ушла из дома. После этого она вернулась ночевать домой (на этом настаивает и школьница, и ее мать). Но подружка написала об уходе Дианы из дома классной учительнице, а та вызвала в школу полицию и органы опеки.Девушку забрали в приют «Зюзино» и с тех пор она жила там. При этом маму девочки Оксану Романову родительских прав не лишали. Да в общем-то и не за что. Семья приличная, не маргинальная. Перед Новый годом Романова в очередной раз написала заявление с просьбой разрешить дочери провести праздничные каникулы дома. Органы опеки разрешили. 11 января Диана должна была вернуться в приют, но девочка наотрез отказалась: «Никуда не поеду. Хочу остаться дома!»- Вы не можете себе представить, как мне хорошо дома, - заявила школьница по телефону корреспонденту kp.ru. - Я была с мамой, ко мне приходили друзья. Здесь, дома, я понимаю, что такое личная свобода, когда у тебя есть своя собственная комната, свой компьютер, свои книги, своя постель, наконец. Я не хочу в приют. Хочу быть дома.Оксана Романова написала заявление с просьбой оставить Диану дома. Как сообщил «Комсомольской Правде» адвокат женщины Олег Владимирцев, несколько часов назад был получен официальный ответ. Соцзащита разрешила девочке остаться дома. Пока - временно, на месяц с небольшим.В письменном ответе говорится:«Отдел социальной защиты населения района Коньково ЮЗАО города Москвы, наделенный полномочиями в сфере опеки, попечительства и патронажа, рассмотрев Ваше заявление от 11.01.2021 г, не возражает против продления пребывания несовершеннолетней в семье в период с 11.01.2021 по 16.02.2021 г.Просим Вас организовать учебный процесс несовершеннолетней после окончания зимних каникул и возобновления школьных занятий.Одновременно просим обеспечить прибытие несовершеннолетней в судебное заседание 16 февраля».Напомним, 16 февраля в Черемушкинском суде рассмотрят иск соцзащиты об ограничении Оксаны Романовой в родительских правах. Сама же женщина требует в суде, чтобы Диане вновь разрешили жить дома.«Комсомольска Правда» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Требую вернуть меня домой к маме!»: Школьница, которую из-за шутки год держат в приюте, написала заявление в опеку16-летняя Диана пишет, что 13 месяцев живет, как в общежитии, а дома у нее личная комната (подробности)