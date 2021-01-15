Тут и спорить нечего. Московское метро - главная столичная артерия. Ежедневно подземкой пользуются по 8-9 миллионов человек. В часы пик, естественно, в вагонах поплотнее. В любые времена в толпе шныряли карманники. Наш век он-лайн платежей - не исключение.Вместе с сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД по Москве мы разбирались, как «работают» в подземке воры и за чем они охотятся.По официальной статистике, за 11 месяцев 2020 года в столичном метро совершена 361 кража. Это намного меньше, если сравнить с 2019 годом (см. «Сравним»). При этом почти половина всех краж на территории подземки - карманные, когда вещи воруют из одежды и сумок зазевавшихся горожан.- Зачастую пассажиры метро и сами довольно халатно относятся к своему имуществу, - объясняют сотрудники полиции. - Не закрывают сумки на застежки, вешают их на плечо и держат со стороны спины, перед кассами (там нередко воришки высматривают потенциальных жертв, - Авт.) неосмотрительно демонстрируют содержимое кошельков, оставляют свое имущество торчащим из карманов одежды или ручной клади.Обчищают и граждан, которые пьяненькими засыпают в вагонах или на скамейках платформ.- Чаще всего воруют телефоны, - говорят полицейские. - Например, в 2020 году в 235 случаях из 361 похищался именно мобильник.Кстати, частенько среди украденных вещей оказываются и банковские карты. Карты с PayPass преступники «монетизируют», расплачиваясь в магазинах - раньше без ввода пин-кода можно было заплатить при стоимости покупки до 1 тысячи рублей, а в 2019 году разные платежные системы увеличили этот лимит до 3-5 тысяч.- Обычно потерпевший не видит самого момента кражи, - объясняют полицейские. - Как правило, пропажу вещей он обнаруживает лишь спустя какое-то время - например, уже в переходе или вообще на другой станции.Еще лет пять назад специалисты, расследующие карманные кражи на территории метро рассказывали «КП», что воры имеют разные «специализации». И у каждой есть свое сленговое название. Например, «отряхивальщики» незаметно пачкали своих жертв мелом или известкой и якобы помогали очистить одежду, вытягивая из карманов ценные предметы. «Резаки» потрошили в толпе чужие сумки, орудуя лезвиями или монетами с заточенными краями. «Ширмачи», пристраиваясь к пассажиру, прятали «рабочую» руку под, например, перекинутым через руку плащом. И так далее. Но теперь их больше нет.- Сейчас с учетом легкого доступа к имуществу пассажиров эти «специализации» уходят в прошлое, - объясняют полицейские. - Современным ворам уже не требуется высокого мастерства и постоянной «шлифовки» своей квалификации. Можно легко завладеть телефоном, кошельком, банковскими картами, просто аккуратно вытащив их из открытой сумки или рюкзака за спиной потерпевшего. Особенно если его внимание направлено на какой-нибудь гаджет, находящийся в руках.Получается, советский и постсоветский человек был начеку. Чтобы утащить у него что-нибудь ценное, нужно было провести маленькую спецоперацию. А нынешний житель мегаполиса на «раслабоне» - уткнулся в экран мобильника и не зыркает по сторонам.А еще рассказывали истории о ворах-рецидивистах, которые возвращались шарить по карманам в московское метро даже после отсидок. Была, например, еще в 2010-х пожилая воровка по прозвищу Кнопка (потому что невысокого роста), в разные годы отмотавшая за кражи в подземке шесть сроков! Теперь же большинство краж совершают так сказать «неквалифицированные» воры, случайные.Это подтверждает и статистика. За те же 11 месяцев 2020-го из 361 краж лишь 49 с участием рецидивистов.Эксперты объясняют такой отток из метро воров-профи развитием систем видеонаблюдения и распознавания лиц. По камерам даже при условии огромного количества пассажиров на станциях в часы пик возможно отследить путь человека, залезшего к кому-то в карман. И число следящих за порядком камер постоянно увеличивается.- Камеры, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени имеются на всех станциях - в вестибюлях, на платформах, в вагонах. Процент раскрываемости краж год от года продолжает расти. Например, за 11 месяцев 2020 года было раскрыто 53% краж. В 2019-м этот показатель был на уровне 31%.КонкретноГде чаще всего воровали в 2020 годуЛинии19% от общего числа краж - Сокольническая (69 краж)15% - Серпуховско-Тимирязевская (53)11% - Замоскворецкая (40)10% - Таганско-Краснопресненская (37)10% - Арбатско-Покровская (36)9% - Калужско-Рижская (33)9% - Филевская и часть БКЛ (32)9% - Кольцевая и Калининская (32)8% - Люблинско-Дмитровская (29)Данные за 11 месяцев 2020 годаСтанцииЭто в основном центр города - здесь просто математически больше всего пассажиров.Сокольническая линия (красная ветка)«Охотный ряд» (рядом с одноименным торговым центром) — 9 краж«Чистые пруды» (около мест массового гуляния горожан) - 9«Комсомольская» (радиальная - крупный пересадочный узел, примыкающий к трем московским вокзалам) - 6.Серпуховско-Тимирязевской линия (серая)«Алтуфьево» - 6«Отрадное» - 6«Боровицкая» (пересадочная) - 5«Нагатинская» - 5.Люблинско-Дмитровская линия (салатовая)«Петровско-Разумовская» (крупный пересадочный узел) - 6.БКЛ (розовая)«ЦСКА» (рядом расположены спортивный комплекс ВЭБ-Арена и крупный торговый центр «Авиапарк») - 5Кольцевая линия «Киевская» - 4«Таганская» - 4Замоскворецкая линия (зеленая) «Алма-Атинская» - 4Таганско-Краснопресненская линия (фиолетовая)«Китай-город» - 4«Пролетарская» - 4«Пушкинская» - 4Арбатско-Покровская линия (синяя) «Курская» - 4«Щелковская» - 4«Киевская» - 4Данные за 11 месяцев 2020 годаМесто подземки38% краж в вагонах,18% - в вестибюлях,18% - на платформах,10% - в переходах,2% - в тоннелях и служебных помещениях,1% - на эскалаторах,12% - в других местах (в том числе, когда место кражи так и не было установлено).Данные за 11 месяцев 2020 годаСравнимГод // Кражи в метро2017 - 4812018 - 5072019 - 6212020 (11 мес.) - 361Совершается 400-500 краж за год.При этом метрополитен перевозит в год 2,5 млрд человек.(Данные ГУ МВД по Москве)СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ5 правил, чтобы вас не обчистили1. Не держите в метро сумки открытыми.2. Не стоит носить рюкзаки и сумки за спиной. Лучше всего снять их с плеча и держать перед собой.3. Лучше не пользоваться при большом скоплении людей дорогими гаджетами.4. Не оставляйте телефоны и ноутбуки без присмотра в вагонах. В том числе на USB-зарядках, которыми оснащены новые составы на нескольких линиях подземки.5. Помните, что с украденной из вашего кармана или сумки банковской карты преступники тоже смогут вывести деньги. Поэтому не стоит хранить в кошельках бумажки с пин-кодами или писать «пароли» на самом пластике. Если карта пропала, немедленно обратитесь в банк, чтобы ее заблокировать.Благодарим за помощь в подготовке материала Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСекреты полиции: как уберечься от карманников в метроДостаточно быть бдительным и знать «секретные» места в вагоне (подробности)