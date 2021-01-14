Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел на экраны осенью 2019 года и сразу оказался в эпицентре скандала. Больше всего зрителям запомнилась эротическая сцена между героями Ивана Янковского и Кристины Асмус. Моменты интимной близости, показанные на экране, шокировали многих зрителей своей откровенностью. В программе «Кино в деталях»Иван Янковский впервые прокомментировал знаменитую сцену, признавшись, что ему не стыдно за эту работу.В рубрике «Интервью» 30-летний Янковский признался, что ему было интересно сниматься в «Тексте» и что во время съемок он выкладывался на сто процентов. По его мнению, они с Кристиной сделали свою работу хорошо и достоверно. Иван подчеркнул, что сцена секса между главными героями была полностью постановочной, но сыграна настолько достоверно, что зрители действительно поверили, что между актерами не посто рабочие отношения.- Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино, - рассказал Янковский.Иван старается выбирать проекты, которые его цепляют и кажутся ему интересными. Даже если ему предлагают очень высокий гонорар, он отказывается от сценария, если работа ему не по душе.- Это мой выбор. Я мог бы так сниматься, если бы хотел, но я так не делаю. Иногда вижу название фильма, и мне он уже не нравится, начинаю читать сценарий с именами Любка, Костик... Все, не могу такое читать! И это не вопрос денег. Понятно, что надо на что-то жить, но я делаю то, что мне хочется, - говорит актер.После премьеры фильма «Текст» ходили слухи, что роман между Кристиной Асмус и Иваном Янковским разгорелся не только на экране, но и в жизни. Масла в огонь подлил тот факт, что актриса вскоре подала на развод с мужем, звездой шоу «Камеди клаб» Гариком Харламовым. Хотя сам Гарик после выхода «Текста» на экраны горячо защищал жену и говорил, что гордится ее работой в этом фильме.- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов в Инстаграме. - Есть и пожёстче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский - вам …!