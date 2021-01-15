Денис Карасев, наверное, не мог в полной мере считаться звездой, однако был, без сомнения, узнаваемым актером. Популярность пришла к нему в 90-е: в лихие годы его брутальная фактура пришлась ко двору, артиста часто звали на роли сильных мужчин, не слишком уважающих закон. Именно таких персонажей сыграл Денис в фильмах «Московская любовь» и «Катька и Шиз». Одной из его первых заметных работ стал боевик «Русская рулетка» (1990), где Денис и Елена Яковлева сыграли постперестроечную версию Бонни и Клайда. Много лет спустя Карасев и Яковлева встретились на съемках сериала «Каменская».Вообще в сериалах артист в разные годы мелькал регулярно - «Марш Турецкого», «Две судьбы», «Склифосовский»... Роли в основном были небольшие, но всегда яркие. Так же было и в кино: зрители запоминали его даже тогда, когда хронометраж, выделенный артисту, был невелик, как, допустим, в «Притяжении», где Карасев появился в образе главкома ВКС, или в «Мы из будущего-2», где персонаж актера, офицер Красной армии, допрашивал главного героя.Карасев много работал на театральной сцене, играл в «Ленкоме» и в Театре имени Маяковского, сам ставил спектакли.12 января артист в своей квартире в Москве почувствовал себя плохо и вызвал скорую, но медики не смогли его спасти. Карасев умер из-за развившейся острой сердечно-сосудистой недостаточности - такой диагноз поставили врачи скорой помощи. У актера остались жена Карина, сын Данила и внучка Эля.