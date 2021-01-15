Трудно быть героем? Не легче, чем просто мужчиной. Тем самым, что обеспечивает женщине безопасность: физическую, материальную и эмоциональную. Наш колумнист уверен, встретите такого парня - пребудет с вами семейное счастье. У читателей свое мнение.Маша:А что, еще остались такие экземпляры? Мне кажется, нынешнее поколение - чистые инфантилы: отпуск на Бали, побольше зарплата - поменьше работать, видеоигры, прокачивание эмоционального интеллекта. Меньше всего они думают о какой-то ответственности, и это точно не забота о жене и детях. Хорошо быть героем, но только для себя!Кристина - Маше:Кажется, Маше просто не везло с кавалерами, я вот наблюдаю совсем другую картину. Работаю в мужском коллективе и вижу, как мои коллеги переживают по поводу подарков для жен, выделяют места для их гардеробной в квартире, отправляют супругу в декрете отдохнуть на море. В семье, в которой я росла, такого не было. Там женщина должна была пахать, как все, и это никогда не было поводом ее пожалеть. А нынешние мужики просто зайки.Саша - Кристине:Чем выше уровень жизни людей, тем больше у них желания сделать свою и жизнь семьи лучше. Когда жрать было нечего, а за чешской стенкой очередь занимали с ночи, трудно было говорить о безопасности и заботе, хотелось хоть чуть-чуть жить по-человечески. А теперь мечтают еще и счастливо. Вот мужики и стараются для своих любимых.Стас:Статья рассчитана на молодых мужиков: когда тебе 20 - 25 лет, ты самоутверждаешься, и мысль, что ты мужик, содержишь семью, придает весомости. Когда тебе 35 - 40 и ты себе уже все доказал, начинаешь задумываться, зачем жене покупать пятую пару кроссовок, не лучше ли эти деньги пустить в более рациональное русло, например, заплатить побольше ипотеку. И все женские объяснения типа «Я же девочка, у меня должно быть много обуви, сумок и т. д.» уже не убеждают, потому что твоя мама прекрасно обходилась без кучи обуви, при этом не сошла с ума. В 35 - 40 лет поведение мужчины, описанное в статье, это явно не альфа, а чистой воды подкаблучник.Кира:У моей подруги, когда она родила ребенка, муж поинтересовался, когда она думает отдавать свою часть платы за съемную квартиру. А когда покупал детское питание, делил чек пополам. Нет, она до свадьбы знала, что он прижимистый, но не думала, что настолько жмот. Развелась через полгода, но доверие к мужчинам он в ней подорвал сильно.Наш колумнист под конец 2020 года назвал пять вещей, которые нужно непременно сделать, чтобы не грустить, провожая коронавирусный год. Среди самых актуальных - купить себе что-то классное и приготовить коктейль «Секс на пляже». А что читатели?Сергей:Мы перед Новым годом с женой дарим друг другу купоны на желания. И это не то, что вы подумали. Самое большое желание перед 31 декабря, чтобы от тебя все отстали: с елкой, пробками, с отчетом по бюджету на работе и т. д. Поэтому жена три дня меня ни о чем не просит, все делает сама. Вот такое желание. И это просто кайф.Милана:А мы перед Новым годом ходим в баню. Во-первых, это реально расслабляет в новогодней суете, во-вторых, туда приходит с поздравлениями Дед Мороз (в «Сандунах» такая опция за неделю до НГ появляется). А если до этого выпить немного шампанского, то праздничное настроение обеспечено. Вот Дед с прибаутками, вот подружки с бокалами, телефон убран, никто не дергает. Красота!Вика:А зачем убирать фотографии из Парижа и с Монблана с видных мест? Они, наоборот, дают надежду, что еще вернутся счастливые времена.Валя:Лучшим вариантом, чтобы расслабиться перед Новым годом, раньше было улететь в Грузию. Там в это время идет Бедоба, праздник судьбы. Если у нас считается, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, то в Тбилиси так надо себя вести всю неделю. Никаких забот, только танцы, вино и гости. И надо же - вот совпадение! - после Бедобы года всегда складывались лучше некуда. Скорей бы уже открыли границы.Решили поинтересоваться у наших читателей, изменил ли коронавирусный год их супружество. Ведь говорили, что пандемия и карантин надломили немало браков. Но оказалось, нет (см. номер от 25 декабря 2020 года и на сайте kp.ru).Кирилл:Еще как изменил! Мы, например, с женой переболели коронавирусом, а супруга при этом была еще и беременна, и пока сидели дома на карантине, поняли, что нам по-любому нужна квартира попросторнее. И 10 дней самоизоляции на большом экране отсматривали варианты квартир. Это было самое продуктивное кино. А накануне Нового года отпраздновали новоселье. Ну и семья стала крепче с новой-то ипотекой!Татьяна:Я за время карантина узнала, что у меня, оказывается, интересный муж. Он технолог на производстве биофармы, и когда он начал рассказывать про невидимые яды, я заслушалась. Еще он разбирается в архитектуре и много шутит. Просто когда раньше мы бегали по «Ашану» и встречались после работы только за ужином, его подколы меня раздражали. А в карантин я поняла - это его способ показать, что он меня любит и хочет, чтобы я чаще улыбалась. Это так мило!Бадма:Мы с моей девушкой во время карантина уехали на турбазу в Ярославской области, откуда и работали на удаленке. И там я понял, что даже в отсутствие любого вида развлечений, кроме безумных белок, мне с ней интересно и хорошо. Месяц назад я попросил ее стать моей женой.