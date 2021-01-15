71-летний руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заразился коронавирусной инфекцией в декабре. И до конца месяца лечился в домашних условиях.- Изначально все было в пределах нормы, Борис лечил коронавирус дома, но накануне Нового года ему стало хуже, стало трудно дышать, поэтому было принято решение о госпитализации, - рассказал kp.ru друг Грачевского. - Бориса отвезли в 52 больницу на Октябрьском поле, где у него было диагностировано 75% поражение лёгких. Врачи сразу взяли звёздного пациента под особый контроль, отправили его в реанимацию. В последние дни они оценивали состояние Бори как «стабильно тяжелое». Однако к ИВЛ он поначалу не был подключён. Но постепенно его состояние ухудшалось.Спустя некоторое время врачи ввели его в медикаментозную кому, как и Надежду Бабкину. Но, к сожалению, Бориса это не спасло. Хотя у Нади Бабкиной было 80 % поражения лёгких, она была ещё более тяжёлой больной. Впрочем, у Бори слабее здоровье. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге.Тогда он перенёс несколько операций и химиотерапию. Но мало кто знает, что в прошлом году болезнь снова дала о себе знать и Боря благодаря поддержке своей молодой жены Кати смог победить эту заразу. А коронавирус, увы, не получилось. Врачи говорят, что Бориса убил лишний вес.Мол, людям с лишним весом сложнее бороться с ковидом.А В ЭТО ВРЕМЯАлексей Панин: «Моя мама, как и Борис, тоже сгорела от ковида»В начале января актер Алексей Панин потерял мать. Татьяна Власова умерла в одной из московских больниц от коронавируса.- Мама дружила с Грачевским и тоже вот так внезапно ушла, как и он. В конце декабря попала в больницу, потом реанимация, но, увы, болезнь оказалась сильнее. Я в это время находился с дочкой в Испании, куда мы недавно с ней переехали, -рассказал «КП» Алексей Панин. - Я давно уже прилетел в Москву, занимаюсь похоронами мамы. А журналисты сочиняют, что я сижу в Испании... Пока не потеряешь близкого человека, не осознаёшь, какая страшная это болезнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности).Молодая жена показала последнее фото умершего Бориса ГрачевскогоАртист скончался в 71 год в реанимации, его младшему сыну нет и года (подробности).