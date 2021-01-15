Не стало отца \\"Ералаша\\": Борис Грачевский скончался от ковида после трех недель борьбы за жизнь. Увы, проклятая \\"корона\\" окончательно подкосила организм, и без того ослабленный онкологией. Несколько лет режиссер страдал раком кожи: перенес две операции и облучение - тяжелую химиотерапию.За здоровье Грачевского все эти дни переживал его близкий друг, художник Никас Сафронов. Нервничал, что не может дозвониться Борису, но надеялся, что тот непременно выкарабкается. А теперь Сафронов не может поверить в реальность случившегося и корит себя за то, что не использовал, возможно, последний шанс на спасение товарища.- Я хотел предложить ему лекарства - не медицинские, а народные средства, - рассказывает портретист kp.ru. - Но мне сказали: не надо, у Бори все налаживается, он идет на поправку - зачем рисковать? А эти капельки намоленные, мне их дал один хороший человек - Владимир Бутов, бывший губернатор Ненецкого округа (глава администрации Ненецкого автономного округа с 1996 по 2005 год. - Ред.). Сказал: \\"Никас, я хочу, чтобы ты передал их Боречке. Пусть он капает под язык дважды в день\\".- И я все-таки собирался это сделать: договориться с врачами, чтобы завтра-послезавтра ему передали. Но не успел... Я-то прокололся вакциной, у меня антитела - ничего страшного, если бы мы увиделись, - сбивчиво продолжает Никас Сафронов. - Эти капли - настойка на травах, которые собирают староверы. Там, кажется, 37 трав. Сейчас я передал это чудо-средство Кате Рождественской, она тоже болеет - вроде бы, все нормально, хуже не стало. И вот я думаю - а если бы Боре это вдруг помогло?..Напомним, 71-летний Борис Грачевский попал в больницу с диагнозом \\"коронавирус\\" еще в конце декабря. Первое время знаменитый пациент бодрился и слал поклонникам пламенные приветы и селфи с кислородной маской. Однако, вскоре отца \\"Ералаша\\" перевели в реанимацию, и тут уже стало не до шуток... В последние дни в состоянии режиссера вроде бы наметилась положительная тенденция, и медики даже вывели его из комы. Однако, спустя сутки болезнь вновь нанесла удар, от которого Грачевский уже не оправился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗлая ирония судьбы: Борис Грачевский не верил в опасность коронавируса, от которого умерБлизкий друг отца \\"Ералаша\\" Никас Сафронов вспомнил их последний диалог, ставший судьбоносным (подробности)