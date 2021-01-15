Фактический захват вашингтонского Капитолия, случившийся 6 января, да еще и во время заседания Конгресса США, на котором утверждались результаты президентских выборов, - событие в истории США уникальное. Уже хотя бы потому, что подобное в Америке случалось единожды: в 1814 его здание захватывали англичане.Сенаторы и конгрессмены заявили, что им еще предстоит разобраться, почему 2300 офицеров и сотрудников полиции, которые обеспечивают безопасность работы парламентского комплекса, не сумели справиться с митингующими, несмотря на то, что о протестных акциях сторонников Трампа было известно заранее.В принципе, не скрывал этого и сам действующий президент США. За несколько дней он написал в своем (теперь уже заблокированном) Твиттере: «Историческое событие. Я там буду».И оказался абсолютно прав – событие действительно получилось историческим.Итоги и последствияСторонники Трампа, участники «Марша за спасение Америки», протестующие против результатов президентской гонки, смяли охрану Капитолия и ворвались в здание. В течение нескольких часов они получили контроль над помещениями для заседаний и кабинетами конгрессменов, громили стекла и аппаратуру.В результате столкновений с сотрудниками безопасности Капитолия одна из протестующих была застрелена во время попытки проникнуть в здание через разбитое стекло. Еще трое участников акции скончались в результате «проблем со здоровьем»: один умер от сердечного приступа, один – от инсульта, о причине смерти третьей жертвы пока неизвестно.Погиб офицер полиции – он был ранен во время штурма, а позже, уже в своем подразделении, потерял сознание, и врачам не удалось его спасти.В Капитолии и в других местах в Вашингтоне было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств, позже успешно обезвреженных саперами.Неподалеку от здания Конгресса США был найден автомобиль, в котором обнаружилась винтовка и коктейли Молотова.Трое высокопоставленных чиновников, ответственных за безопасность Капитолия, были вынуждены подать в отставку.Власти приняли решение как минимум на месяц оградить здание Капитолия 3-метровым забором, чтобы обеспечить безопасность работы членов Конгресса до момента инаугурации нового президента.ПрецедентыПопытки напасть на конгрессменов или устроить теракт в здании на Капитолийском холме предпринимались неоднократно.В 1954 году в зал заседаний Палаты представителей ворвались несколько членов Националистической партии Пуэрто-Рико и открыли огонь: в результате было ранено пять из присутствующих на заседании конгрессменов. Таким образом террористы протестовали против зависимости своей территории от США.Дважды в истории Капитолия в здании приводились в действие взрывные устройства: в 1971 году «автором» взрыва стала радикальная организация левого толка Weather Underground, члены которой протестовали против бомбардировок Лаоса, а в 1983 году бомба была взорвана в знак протеста против вторжения США в Гренаду. Этот теракт был организован участниками Коммунистического движения. В обоих случаях пострадавших не было, но самому зданию нанесли колоссальный ущерб.В 1988 году мужчина с огнестрельным оружием напал на контрольно-пропускной пункт Капитолия и смертельно ранил двух полицейских. Позже преступника задержали и отправили в психиатрическую лечебницу.После терактов 11 сентября 2001 года меры безопасности на территории здания Конгресса США были значительно усилены, поскольку Капитолий мог стать объектом нападений. По заявлениям правоохранителей, в успешном захвате здания митингующим помог коронавирус: из-за пандемии количество сотрудников безопасности в Капитолии было снижено.ЕЩЕ ПО ТЕМЕПолитолог Минченко: «В США холодная гражданская война. Только расстреливают не самих людей, а их интернет-тела»Чем закончится политический кризис за океаном, объясняет Евгений Минченко (подробности)«Гудбай, Америка, которую мы знали»: Русский эмигрант - о штурме Капитолия, свержении Трампа и отмене свободы слова в СШАБывший петербуржец рассказал, как в штатах «растоптали Конституцию, сфальсифицировали выборы и устроили провокацию, открыв двери Капитолия протестующим» (подробности)