СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ В ИСПАНИИЧто может согреть москвича, откапывающего машину из сугроба в 20-градусный мороз? Конечно, новости из Испании!В солнечной стране, чьи пляжи так любимы нашими отпускниками (и, увы, пока не доступны), 35-градусный мороз. В голове не укладывается, но факт: \\"сибирская\\" температура - 35,6 градусов, зафиксирована на метеостанции Вега-де-Льордес в национальном парке Пики Европы. И теперь это новый рекорд холода для Испании за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий продержался недолго: 6 января в Пиренеях рядом с горнолыжным курортом Бакейра-Берет было -34,1 градуса.Снежный шторм “Филомена” на днях завалил Мадрид такими сугробами, что парализовал жизнь в непривыкшем к зиме мегаполисе. Закрылись музеи, магазины, школы, аэропорт. По главным улицам не могли проехать машины и автобусы – зато испанцы радостно катались на лыжах и даже собачьих упряжках. Лепили снеговиков в виде быков у аренды для корриды и снежных баб – копии Венеры Милосской. Замерзли часы на здании Банка Испании. Часам 130 лет, и все это время они исправно тикали все это время, даже под бомбами во время Гражданской войны в Испании в 1930-е годы. А “Филомену” не вынесли, остановились на трое суток....И ПЛЯЖНАЯ ПОГОДА В ЯНВАРЕВ общем, испанцы сейчас – чемпионы мира по погодным катаклизмам (и по умению им радоваться тоже). Но они не одиноки. И пока где-то небывалые морозы – в других местах рекордная жара. В Сочи 13 января можно было загорать: +22,4 градуса! Это новый рекорд для января. Прежний, +21,2, держался с 1948 года. В Трабзоне, на Черноморском побережье Турции, вообще +26! И на Средиземном море курортная погода. В Палермо, на Сицилии, +24 градуса. На Кипре +22 (побит рекорд 1886 года).А в это время в Москве – реальные Крещенские морозы: по ночам до -27. В других областях Европейской части России еще холоднее. В Костромской, например, на старый Новый год стояла 36-градусная стужа. И это мы еще не заглянули в Сибирь. А в Якутске по ночам -55.Да, для каждой аномалии у метеорологов есть вполне очевидное объяснение. Средиземноморский циклон закачивает горячий воздух из Африки - отсюда и температурные рекорды на югах). Ультраполярное вторжение несет холода в центр России. И скоро оно доберется до Черного моря. И так далее.Но почему все это одновременно? Всего-то две недели нового года прошли – а уже сплошные аномалии! И как как быть с глобальным потеплением, если морозы трещат от Якутии до Испании?А КАК ЖЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ?Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, взялся объяснить “КП”, что происходит с погодой в 2021 году:- Морозы у нас и в Испании – это два разных синоптических процесса, между собой они никак не связаны. В Испании произошло ультраполярное вторжение холодного и насыщенного влагой воздуха. Такие события хорошо изучены, они случаются примерно раз в 5 лет. Иногда холодные воздушные массы со снегом преодолевают Средиземное море и достигают Сахары – снег выпадает даже там, в Африке. У нас же, в центре Европейской части России, происходят и правда необычные вещи. Хотя, казалось бы, для нас мороз и метели зимой более привычны, чем для испанцев. Обычно вслед за снегопадом приходит потепление. Однако после метели 14 января, наоборот, холода усилятся. В ночь на четверг сначала прошел теплый фронт южного циклона, и сразу за ним холодный. Территория между фронтами была очень узкой. И в тылу циклона тут же начался заток морозного воздуха. В воскресенье и в понедельник, 17 – 18 января, днем в Москве похолодает до -15...-20 градусов, ночью до -27. Для средней полосы это серьезные, действительно аномальные морозы. Температура будет на 9 – 11 градусов холоднее, чем обычно. Мы относим такую стужу к опасным явлениям погоды.- А как же глобальное потепление?- Глобальное потепление – явление медленное и масштабное. За последние 30 лет январская температура в Москве повысилась в среднем на 2 градуса, это очень много. При общем тренде на потепление увеличивается вариабельность, изменчивость погоды. И амплитуда температурных контрастов. Становится больше и оттепелей, и морозов. Нынешняя зима очень неоднородна. В декабре, вспомните, в Москве были и потепления, и похолодания. Январь начался с оттепели в новогоднюю ночь, а на старый Новый год – мороз. В конце следующей недели снова возможны плюсовые температуры. И в феврале погода будет такой же изменчивой.Совсем недавно в Крыму и Сочи погода была весенней. Теперь же начнется резкое понижение температуры и осадки во всех видах: дождь, мокрый снег и снег. На Ставрополье и в Краснодарском крае в выходные до -13 градусов, и дневные температуры тоже отрицательные.На юге Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях) последняя неделя декабря и начало января очень холодные, -30...-35, даже за минус сорок. В воскресенье там потеплеет до -4...-8 градусов. В Якутии, наоборот, было очень тепло. Сейчас там -58...-60. Даже для Сибири это слишком!Перепады характерны для всей территории России. В целом же, если считать среднюю температуру с начала зимы, - она немного выше климатической нормы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВильфанд: Москву ждут аномальные и даже опасные морозы. А потом - оттепельНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью “КП” дал прогноз на следующую неделю и до конца зимы (подробности)