Россия больше не часть открытого неба. В Министерстве иностранных дел заявили, что наша страна начинает процедуру выхода из соответствующего договора.Впрочем, инициатива это не наша. В конце прошлого года из договора вышли Соединенные Штаты. Так что и наши чиновники посчитали, что России не стоит делиться информацией с другими странами.Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году на волне эйфории от окончания Холодной войны, давал 35 странам мира уникальную возможность – легально посмотреть, как дела у соседей. Участники договора обязались открывать свое воздушное пространство для специальных наблюдательных полетов. Устраивали такие своеобразные дни открытых дверей. Разумеется, в проходной двор свое воздушное пространство никто превращать не собирался: число и сроки полетов были регламентированы. И даже несмотря на все правила, это был огромный шаг вперед в деле мира и доверия на Земле.Но времена меняются, и вот уже президент США заявляет, что участие в Договоре по открытому небу не соответствует национальным интересам Америки.Последние годы конфликтов вокруг наблюдательных полетов было немало. США без объяснения причин отказались подпускать наши самолеты к Аляске и Гавайям. А сами жаловались, что не могут подобраться с воздуха к Абхазии и Южной Осетии. Только вот у Москвы позиция железная: в договоре указано, что полеты не должны затрагивать 10-киломтеровую приграничную линию, а эти республики Россия признала независимыми государствами.Военные эксперты уверены, выйдя из Договора по открытому небу, Вашингтон ничего не потерял. Ведь право на полеты над территорией Российской Федерации оставалось у множества его партнеров по НАТО. Странно было бы предположить, что военные альянса не поделятся информацией.Поэтому Россия вынуждена была закрыть свое небо. Да, теперь мы не сможем заглядывать к европейцам, но и они не будут шпионить в пользу Вашингтона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:США вышли из Договора по открытому небу: что это значит и какие будут последствияСША больше не часть открытого неба. В воскресенье истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года. Но Вашингтон стоит на своем: это больше не в их национальных интересах (подробнее)