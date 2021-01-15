В смерти отца \\"Ералаша\\" может быть виноват не только случай: как выяснилось, Борис Грачевский попал в больницу спустя почти две недели болезни, когда ковид уже дал серьезные осложнения на легкие. По словам близкой подруги режиссера - актрисы Ларисы Преториус, Грачевский был госпитализирован в критическом состоянии.- Его жена мне сказала, что легкие были поражены на 85%, - сообщила Преториус. - Не знаю точно, когда они заболели, но дней 10-12 до больницы были дома. Врач, которая консультировала их по телефону, отговаривала делать компьютерную томографию. Они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас…Коронавирусом заразился не только режиссер, но и его молодая жена Екатерина Белоцерковская. Заботу о маленьком сыне пары, которому сейчас 9 месяцев, взяла на себя теща Грачевского. Оставшиеся лечиться дома супруги почему-то не стали вызывать врача, а обратились к знакомому специалисту.- Мы созванивались, и он мне рассказывал: \\"Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет\\". Вот она их и налечила!.., - сокрушается подруга режиссера. - Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение.27 декабря Борис Грачевский был экстренно госпитализирован. Первое время в больничных стенах держался молодцом - слал пламенные приветы поклонникам и селфи в кислородной маске. Однако, вскоре пациенту стало хуже и врачи вынужденно ввели его в медикаментозную кому. Из нее он вышел буквально но сутки, и болезнь нанесла новый удар.- Я до последнего была на связи с Борей, - призналась Преториус в разговоре с сайтом mk.ru. - Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: \\"Хреново, нечем дышать!\\"...Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище. Все свое имущество он завещал жене и сыну, однако, у отца \\"Ералаша\\" есть и другие наследники, которые могут заявить свои права.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное наследство Бориса Грачевского: кому достанется многомиллионный \\"Ералаш\\"Конкуренткой вдовы в разделе наследства Бориса Грачевского может стать вторая жена Анна (подробности)Последний шанс: для Грачевского приготовили чудо-лекарство от коронавируса, которое он не успел принятьНастойку от староверов тяжелобольному режиссеру передал высокопоставленный друг (подробности)«Папа много спит, и скоро ему будет лучше»: От восьмилетней дочери Грачевского скрывали, что ее отец в комеБывшая жена создателя «Ералаша» Анна Грачевская как могла успокаивала дочь Василису (подробности)