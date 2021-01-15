Похороны создателя и художественного руководителя легендарного детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.«Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище», - приводит РИА Новости заявление источника, знакомого с ситуацией.Напомним, Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. Еще в декабре создатель «Ералаш» заразился коронавирусом и некоторое время лечился дома, однако перед Новым годом режиссеру стало хуже, и 27 декабря его положили в больницу, а через два дня состояние больного резко ухудшилось, его перевели в реанимацию.В Рождество стало известно, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы. Накануне смерти режесер приходил в себя и даже просил принести ему домашнего компота из брусники, однако утром 14 января ситуация ухудшилась, и больного вновь вернули в состояние сна, откуда он уже не вышел.