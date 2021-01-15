\\"Разоблачения\\" неоднократно судимого, осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального уже не вызывают ничего, кроме насмешек. Пока блогер мигрирует где-то по Европе, его опыт в России попыталась перенять обвиняемая \\"по уголовному делу о проникновении в квартиру и насилии над москвичкой\\" симпатичная блондинка из сети по имени Любовь Соболь.В интернете пишут, что Любовь готовится к выборам в Госдуму. Заглянул в ее Фейсбук, а там вместо конкретных предложений, как улучшить жизнь избирателей, политик в юбке демонстрирует спящую дочь, вторжение в квартиры незнакомых людей, ногами раскачивает плитку на улице, а еще заявляет о \\"незаконной прослушке членов ее штаба сотрудниками спецслужб\\".\\"Начальнику моего предвыборного штаба Ольге телефон после ареста вернули. Это было странно, и поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили в нем прослушку\\", - пишет Любовь Соболь.\\"Жучку\\" в телефоне главы предвыборного штаба Любови Соболь Ольги Ключниковой посвящен очередной выпуск YouTube-канала \\"Навальный LIVE\\". Эфир ведет все та же Соболь. И она утверждает, что после ареста Ключниковой внутри \\"ее iPhone оказалась сим-карта с микрофоном, а также GPS-трекер и микросхемы для усиления сигнала\\". А один из контактов \\"оказался даже связан с дисплеем\\"!На видео Соболь \\"жучок\\" выглядит действительно зловеще: от него тянутся различные провода, мигает красный светодиод. Очевидно сделано все, чтобы никто его не заметил.И ведь историю с бутылочкой и \\"отравленными\\" трусами Навального на Западе почти проглотили. Все повторяется: вместо того, чтобы написать заявление в полицию, обратиться в независимую экспертизу, телефон под камеру вскрывает какой-то симпатичный юноша из штаба Навального. Он естественно уничтожает все следы, которые, если есть какие-то подозрения в совершении преступления, необходимо сохранять.Но Соболь нужно внимание и скандал. Она демонстрирует внутренности смартфона, который большинство граждан никогда не видели и, указывая на \\"жучок\\", безапелляционно заявляет о преступлении. Можно было конечно предположить, что этот смартфон был куплен Ключниковой в какой-нибудь подворотне Гонконга на минус пятом этаже. Там полно серых производителей, которые пекут подобные смартфоны тысячами, а продают их в корзинах по 10 долларов за пару. Но даже там никто не додумывается засунуть в смартфон GSM-трекер. Многие технические специалисты в сети уверены, что устройства просто стали бы мешать помехами работать друг другу.Признаки фейка в ролике заметил основатель и владелец российской компании \\"Интернет-Розыск\\", руководитель отдела специальных разработок АО \\"Технопарк Санкт-Петербург\\" Игорь Бедеров.- \\"Жучок\\", продемонстрированный сегодня Любовью Соболь - это обычная китайская поделка - модуль ZX620, - заявил Бедеров корреспонденту \\"КП\\". - Он включает в себя разъем для сим- карты, микрофон. Возможности такого устройства довольно ограниченные: позволяют удаленно включить сим-карту, включить микрофон, прослушать фон, попробовать определить местоположение пользователя по базовым станциям. Но фантазии с шлейфом, который идет от этого устройства к экрану, просто за пределами добра и зла. Модуль ZX620 даже не способен поддерживать таких функций. Это выдумано, чтобы как-то притянуть в эту историю спецслужбы. Функционал этого трекера можно узнать на сайте Alibaba, где он доступен за 15$ за штуку. Подобные трекеры когда-то устанавливали от кражи в ноутбуки.- А почему российским спецслужбам не использовать такие?- А зачем? Это устройство для передачи данных использует GSM. Это значит, что канал связи этого устройства не имеет шифрования, что запрещено по условиям оперативно-розыскной деятельности (ОРД). То есть в суде доказательства добытые с помощью такого устройства будут просто незаконны. Кроме того такое устройство и так дублирует все, что уже установлено производителем в любом смартфоне. Трекер этот просто игрушка по сравнению с Системой технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). У российских спецслужб сейчас гораздо больше реальных возможностей.- В общем-то известно, что спецслужбы и разведка может прослушивать и находить человека по любому сертифицированному в стране телефону. И без всяких дополнительных устройств. Тогда зачем весь этот цирк китайскими трекерами? Это ведь снято явно не для иностранной аудитории...- По всей видимости, российских граждан ждет продолжение малобюджетного детективного сериала от киностудии \\"ФБК\\" с гульфиком. Ведь в видео с трусами Навального также было больше рассчитано на владельцев кнопочных бабушкофонов. Выглядело все это конечно для специалистов анекдотично. Особенно когда Навальный под видео пользовался Самсунгом. Когда звонил, было видно, что цифры высвечиваются без пробелов и тире. А это значит, что этот номер был заранее внесен в записную книжку телефона вместо имени знакомого Навального. И потом он просто набрал номер друга, у которого при наборе вместо имени высветился московский номер.