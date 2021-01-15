Пандемия вынудила власти развитых стран выделить гигантские суммы для поддержки собственных экономик. Помощь выделили и гражданам, и бизнесу. Но львиная часть этих средств попала не туда, куда нужно. Триллионы долларов отправились на финансовые рынки. В итоге резко подорожали акции крупных компаний и выросли цены на недвижимость. Чем это грозит, обсудили в рамках сессии «Непростой разговор об экономическом росте» в рамках Гайдаровского форума.В США и Европе уже больше 10 лет придерживаются мягкой денежно-кредитной политики. Это означает, что ставки там почти нулевые. И такая политика хорошо стимулирует экономический рост. Ведь взять деньги в кредит можно под очень маленький процент.Тем не менее увлекаться нулевыми или даже отрицательными ставками не стоит, считают российские эксперты. Такие меры хороши как средство борьбы с кризисом. Но в какой-то момент ставки нужно повышать. Тем не менее в 2018 году Федрезерв США попробовал это сделать и вызвал панику на бирже, которая привела к резкому обрушению котировок всех акций.В итоге Штаты вернулись к нулевым ставкам. А в прошлом году для спасения экономики применили еще и экономическое «атомное оружие». На борьбу с последствиями пандемии выделили несколько триллионов долларов. Их просто напечатали и раздали гражданам и бизнесу.- Из этой политики практически невозможно выйти. Кто пробует - ни у кого не получается. Поэтому ее продолжают дальше. Западные коллеги каждый раз тестируют новый рубеж. Смотрят, не повлияло ли это на инфляцию и безработицу. И делают следующий шаг. Для России это было бы авантюрой. Хотя и для мира в целом это опасно. Пока никто не знает, чем это закончится, - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии «Непростой разговор об экономическом росте» в рамках Гайдаровского форума.По ее словам, высокого роста экономики такая супермягкая политика западных властей не обеспечила. Но при этом надулись гигантские финансовые пузыри. И как их аккуратно сдуть, сейчас никто не знает.- Кризисы случаются, поэтому всегда нужно иметь пространство для маневра. Нельзя загонять себя в угол, - считает Набиуллина.Для сравнения, в России финансовая политика более взвешенная. В прошлом году ЦБ снижал ключевую ставку. Но остановился на уровне 4,25%. И в случае необходимости будет ее повышать.Сейчас эксперты пытаются понять, что произойдет в будущем. Никто не испытывает иллюзий, что западные страны не могут бесконечно наращивать свои долги и жить в кредит у всего мира. Рано или поздно такая политика приведет к печальным последствиям. Но к каким?- Такое поведение бесследно не проходит. За это кто-то должен заплатить. Либо произойдет рост инфляции. Либо должны будут сокращаться государственные траты, либо придется повышать налоги, - считает глава Минфина Антон Силуанов.По его словам, мы напрямую зависим от ситуации в развитых странах. Если на Западе разразится кризис, то пострадают все страны мира, включая Россию. Кстати, рост мировой инфляции уже ощущается. На это указывает подорожание сырьевых товаров. В частности, нефти и зерна.- Какое-то время нам казалось, что мягкая денежно-кредитная политика не влияет на инфляцию в развитых странах. Но это происходило на фоне ограничений, вызванных пандемией. Сейчас мировая экономика постепенно восстанавливается. Поэтому вскоре может произойти разгон цен, и это станет большим вызовом для всех, - считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.А вот главное побочное последствие ощущается во многих странах мира. Богатые люди становятся все богаче, а бедные беднеют все больше. Неравенство стало резко расти. И это плохой знак. Доводить широкие слои населения до ручки не стоит. Все исторические примеры показывают, что это плохо заканчивается.- Для экономики важен не только рост доходов, но и их распределение. Если проводится мягкая денежно-кредитная политика, то идет повышение стоимости активов. Кто в этом случае получает основную выгоду? Явно не широкие слои населения. Поэтому рост неравенства становится ключевым фактором, - считает Эльвира Набиуллина.Простой пример. В прошлом году в России больше всего заработали те, кто владеет акциями крупных компаний и недвижимостью. Котировки многих ценных бумаг увеличились с марта на 30 - 40%. А квадратные метры в среднем по стране подорожали на 15 - 20%. Зарплаты при этом не выросли, а инфляция отрезала от их покупательной способности еще 5%.- Зарабатывают не те, кто лучше работает, а те, кто имеет больше собственности, - констатирует Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы.Как решить эту проблему, финансовые власти пока не понимают. То ли вводить дополнительные налоги на сверхбогатых, то ли ждать, когда очередной кризис все расставит на свои места и сдует пузыри там, где они надулись. Тем не менее пускать этот процесс на самотек, власти не хотят. У кризиса, как у любой болезни, могут быть непредсказуемые последствия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне рассказали, сколько им нужно денег для счастьяБольшинству хватило бы трех средних зарплат (подробности)