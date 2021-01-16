Власти федеральной земли Саксония устали от нарушителей карантина и тех, кто считает пандемию результатом всемирного заговора теневого правительства. Бороться с такими гражданами решено радикально – их будут помещать в тюрьму.Здание нового пенитенциарного заведения планируется создать на базе центра первичного приема беженцев, а для обеспечения содержания «ковид-преступников» будут выделены полицейские.В Минсоцзащиты ФРГ план по созданию тюрьмы подтвердили, сообщив, что в настоящее время ведется реконструкция жилого помещения.Руководство федеральной земли заявило, что пока случаев злостного нарушения противоэпидемиологического законодательства зафиксировано не было, но лучше подготовиться к таким моментам заранее.Согласно имеющейся информации, тюремное заключение станет последней мерой после предупреждения и штрафа, а приниматься решение о заключении в тюрьму будет исключительно судом.Режим жесткого карантина действовал на территории ФРГ до 10 января, однако незадолго до его окончания канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер как минимум до конца текущего месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвропа бьется за дозу: Богатые страны скупают вакцины, не оставляя ничего соседям победнееВакцинация в Старом свете буксует (подробности)