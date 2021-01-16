В наступившем году главной угрозой для США будет КНДР с ее разработками ядерного оружия и испытаниями баллистических ракет. Таков итог исследования, проведенного одной из самых авторитетных экспертных организаций Нового света, Council on Foreign Relations (CFR). Оценки и рекомендации CFR учитываются при формировании внешней и внутренней политики президентскими администрациями в США.Исследование базировалось на принципе ранжирования 30-и текущих или потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть или разгореться в 2021 году и затрагивать национальные интересы США.- В мире есть на данный момент есть немало международных конфликтов, о которых администрация Джо Байдена должна помнить, особенно с учетом ее желания сосредоточить главное внимание на сдерживании пандемии коронавируса, - прокомментировали итоги исследования директор Центра превентивных действий Пол Б. Старес и генерал Джон У. Весси. – Но теперь мы можем предложить ценный инструмент, который поможет политикам сосредоточить усилия на конфликтах, представляющих наибольший риск для Соединенных Штатов.Россия присутствует в этом своеобразном рейтинге, но далеко не на первом месте. Собственно, рейтинг угроз, которым должен противостоять Вашингтон в 2021 году, выглядит следующим образом:- Разработка КНДР ядерного оружия, испытания ею баллистических ракет, усиление напряженности на Корейском полуострове.- Рост насилия и политическая нестабильность в Афганистане, срыв мирного процесса в этой стране.- Насильственное свержение правительства Асада в Сирии, новые жертвы среди гражданского населения.- Усиление экономического коллапса и политическая нестабильность в Венесуэле, рост числа беженцев из этой страны.- Усиление политического и экономического давления со стороны Китая на Тайвань.- Вооруженное противостояние Ирана с США или одним из их союзников.- Российское вмешательство в дела НАТО, одного или нескольких членов альянса.- Массовые террористические атаки против США.В прошлом и позапрошлом годах году на первом месте подобного рейтинга была угроза кибератаки на правительственную инфраструктуру США со стороны России.