Председателем немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал премьер министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.Он сменит на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, ранее заявлявшую о том, что она не будет баллотироваться на пост главы союза.Соперниками Лашета были бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.На съезде делегатов ХДC Лашет заявил, что будет бороться с правыми террористами, разжигающими протесты и волнения в стране. Он также призвал Германию быть нетерпимой к любым проявлениям ненависти.59-летний Лашет поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и настаивает на его достройке.Он пришел в мир политики из журналистики: работал корреспондентом баварского телевидения, был главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen.