В своем швейцарском поместье скоропостижно скончался 59-летний барон. Причину смерти Бенджамина де Ротшильда назвали врачи. Согласно предварительным медицинским заключениям, потомка известной династии сгубил инфаркт.Де Ротшильд являлся председателем правления франко-швейцарского финансового конгломерата Edmond de Rothschild Holding SA, специализирующегося на банковских услугах и управлении активами. По данным Le Figaro, стоимость активов конгломерата составляет порядка 200 млрд. швейцарских франков. В Монако у де Ротшильда зарегистрирован банк, активы которого составляют 2,5 млрд. евро. Сам де Ротшильд, обладая личным состоянием в 1,5 млрд. долларов, находился в конце второй тысячи самых богатых людей мира рейтинга Forbes.Барон де Ротшильд страстно любил парусный спорт. В 2000 году он приобрел 62-футовую яхту Elf Aquitaine и основал профессиональную парусную команду Gitana Team.Унаследовав от отца несколько виноделен, он расширил и эту часть семейного бизнеса, приобретя несколько виноградников за пределами Франции – в ЮАР, Аргентине, Испании и других странах.Среди последних его приобретений – сыроварня La Ferme des 30 Arpents, имеющая эксклюзивное право производства оригинального французского сыра бри-де-мо.В прошлом году компания Forthinvest Invsetments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова подала в суд на одну из управляющих компания конгломерата де Ротшильда, обвинив ее в причинении ущерба на сумму более чем в 100 млн. долларов.Тремя годами ранее один из банков де Ротшильда оказался втянут в скандал, связанный с отмыванием денег малайского инвестиционного фонда 1MDB, главой которого был премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. По результатам расследования, банк был оштрафован на 9 млн. евро.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удачаВлиятельный британский еженедельник The Economist дает очередную шифрованную обложку прогнозов (подробности)