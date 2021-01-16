На наблюдательных постах в Нагорном Карабахе началась массовая вакцинация миротворцев «Спутником-V».- Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха, - заявили в Минобороны России.По данным ведомства в Нагорный Карабах доставлено порядка 2 тысяч доз вакцины. Этого количества хватит, чтобы вакцинировать весь личный состав миротворцев.- Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке. Вакцинирование проводится в два этапа. В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 28 февраля оставшуюся часть, - уточнили в военном ведомстве.Напомним, в 2020 году общая численность российских миротворцев, прибывших в Нагорных Карабах достигла 1960человек.Отметим, что вакцинация может пройти и в других местах службы российских миротворцев. В Агдамском районе Азербайджана продолжается строительство совместного центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе, где будут служить по 60 военных из России и Турции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГенерал Анатолий Куликов: Азербайджан и Армения начинают учиться жить без ненависти друг к другуБывший вице-премьер, экс-глава МВД России - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о поездке Алиева и Пашиняна в Москву (подробности)