Избранный президент США Джо Байден номинировал Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.Дипломат получила особую известность за счет того, что в декабре 2013 года, оказавшись в Киеве, на Майдане, она раздавала его участникам печенье и булочки.В администрации Джорджа Буша-младшего она занимала пост постпреда США при НАТО, при Обаме была официальным представителем Госдепа, а затем помощником госсекретаря по делам Европы и Азии.Владеющая русским и французским языком Нуланд в 1982 году, еще во времена СССР, по обмену работала пионервожатой в одесском пионерском лагере «Молодая гвардия». Позднее, в возрасте 23 лет работала переводчиком на одном из советских рыболовецких судов.В 2014 году она оказалась в центре скандала: в Интернете была опубликована запись телефонного разговора. Его участниками предположительно являются Нуланд и тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт. Женский голос в ходе разговора нецензурно высказался в адрес Евросоюза, принимающего участие в урегулировании ситуации в Украине.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт домохозяйки до Мадам спикер: Кто такая Нэнси Пелоси, дважды объявившая импичмент ТрампуДемократка в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса (подробности)