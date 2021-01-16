В Дубае сезон русских вечеринок для богатых и знаменитых продолжается. Так, Тимати и Лепс выступили на закрытой вечеринке накануне Старого Нового года. Праздник вела ведущая Первого канала Марина Ким. Среди гостей была замечена певица Анна Калашникова с женихом Иваном.Бойфренд-миллионер (он связан с банковской сферой -Ред.) подарил артистке шикарный костюм, расшитый стразами. Стоимость костюмчика от Филиппа Плейна - 10 тысяч евро. Напомним, Иван подарил Анне эту поездку в качестве новогоднего презента.Купил билеты и оплатил проживание не только своей спутнице, но и ее родителям, сыну Даниилу. Впрочем, на вечеринках парочка появляется без семьи Анны. Родители Калашниковой не любители светской жизни.В зале тот вечер присутствовала разведённая певица Пелагея с подругой. Кстати, самый дешёвый билет на мероприятие стоил 70 тысяч рублей. Самый дорогой -180 тысяч рублей.В этот билет была включена закуска с тигровыми креветками, мясо с овощами и десерт. Ну и конечно же, шоу-программа с выступлением Тимати и Григория Лепса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗакулисье развода Пелагеи: кроме алиментов, певица будет получать по 1 миллиону в месяц от бывшего мужаПоловина денег на дочь Таисию достанется ее знаменитой маме (подробности)