Оптимистичная новость из Оперативного штаба: с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами. Это Вьетнам, Индия, Финляндия и Катар. В Финляндию рейсы разрешены из Москвы в Хельсинки (два раза в неделю) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки (тоже дважды в неделю).Авиакомпания Finnair еще до официального решения Оперативного штаба объявила, что начнет летать между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 января, а в Москву со 2 марта. Возможно, теперь и московские рейсы стартуют раньше.С соседней балтийской страной у России очень тесные отношения, особенно у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В доковидном 2019 году Финляндия выдала россиянам 790 тысяч шенгенских виз, а финскую границу наши граждане пересекли около 9 миллионов человек – потому как жители приграничных российских регионов делали это не раз в год, а едва ли не каждые выходные. Не только ради туризма, конечно. Наши студенты учатся в финских вузах, россияне ведут совместный бизнес с финнами, много смешанных семей.Так что возобновление авиасообщения с Финляндией – новость полезная. Однако важно понимать, что одного только открытия прямых рейсов мало. Нужно еще, чтобы гражданам РФ был разрешен въезд в страну. Финляндия, как и другие страны Шенгена, российских туристов сейчас к себе не пускает, туристических виз не выдает. Как минимум до 9 февраля 2021 года. Как будет дальше – зависит от решений финского правительства. “На данный момент мы не можем дать ответ на вопрос о том, когда возобновится обычное туристическое движение через границу”, - признают в посольстве Финляндии в РФ.Вновь открытыми прямыми рейсами смогут воспользоваться лишь некоторые граждане РФ. Так, по данным Посольства Финляндии в РФ, разрешен въезд по серьезным семейным обстоятельствам: рождение ребенка, свадьба (речь идет о женихе или невесте, а не о гостях), серьезная болезнь близкого человека либо похороны, а также визит к несовершеннолетнему ребенку, живущему в Финляндии. Также пустят в Суоми обладателей ВНЖ, россиян с дипломатическими и служебными паспортами (если они путешествуют по работе), в особых случаях – бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры (полный список возможных оснований для въезда на сайте Пограничной охраны Финляндии).Нюанс, который может быть полезен туристам: транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа также разрешен. Так что в теории у россиян появляется больше вариантов для полетов со стыковками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ВОЗ порекомендовали пока не вводить иммунные паспортаПо мнению специалистов, влияние вакцинации на передачу коронавируса пока не доказано (подробности)