Пока избранный президент США Джо Байден готовится к своей инаугурации, назначенной на среду, его немецкая овчарка по кличке Мейджор уже сегодня готовиться торжественно вступить в «должность первой собаки Соединенных Штатов». Когда в Москве будет близиться полночь, в штате Дэлавер (с ним у Байдена связано почти 60 лет жизни) в прямой трансляции по zoom начнется виртуальная церемония «инДОГурации» (от англ. dog - собака) президентского пса.Мероприятие организовала гуманитарная ассоциация Delaware Humane Association. Вести необычную церемонию поручили популярной в США телеведущей и писательнице Джилл Мартин. Ожидается, что Мейджор несколько раз важно пролает на камеру, что и зачтется ему в качестве принесения «собачьей присяги».Участвовать в онлайн трансляции может каждый, кто заплатит хотя бы 10 долларов, и энтузиастов набралось уже больше ста тысяч. Они могут предлагать своих щенков в \\"кабинет Мейджора\\" в качестве \\"Секретаря по собакам-спасателям\\". Победителя выберет специальный гость программы - 14-летний предприниматель и защитник животных Дариус Браун.Все сборы пойдут на содержание приютов для животных, питомцем одного из которых как раз и был Мейджор, пока его ни забрал оттуда Джо Байден.Что ж, вполне себе зримое воплощение «американской мечты по-собачьи»: из клетки в приюте - в апартаменты Белого дома!