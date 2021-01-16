Ох, не повезло тем пассажирам, кто сегодня прилетал или улетал из столичного аэропорта «Внуково». Обычно самые спокойные воздушные ворота Москвы бурлили. Омон, автозаки, фанаты, журналисты...Какой такой волей судеб сошлось, что в одно и тоже время в один и тот же аэропорт приземлялись летевший из Берлина оппозиционер Навальный и инста-дива Ольга Бузова, летевшая из Питера.Я когда попала внутрь здания, а это было не просто, так как администрация Внуково распорядилась пускать внутрь только тех, у кого есть билет на рейс, то вообще не поняла. Неужели эти подростки с охапками цветов, распевающие «Мало половин» приехали встречать берлинского пациента?Да и сами подростки не поняли, чего это вдруг здесь столько журналистов и ОМОНа в касках? Они, несчастные, щемились по углам, бросили петь песенки и с ужасом наблюдали за происходящим.Первыми вывели из Внуково соратников Навального: Любовь Соболь, брата Олега Навального, юриста фонда Руслана Шаведдинова и Константина Котова. В момент задержания они пили кофе в кафе. После они уже рапортовали из автозака.Ни одного фаната Бузовой, по моим наблюдениям, не пострадало.На улице крепчал мороз, а внутри здания крепчала толпа. Пассажиры рейса из Анталии попали под самую раздачу - их с огромными чемоданами заставили подниматься по отключенному эскалатору в обход толпы.Ближе к 20:00 стало понятно, что самолёт из Берлина во Внуково едва ли приземлиться. На многочисленных флайт радарах, которые были включены у людей, мы все наблюдали как борт кружит над Подмосковьем и улетает то на запад, то на восток. После на табло прилетов он вообще исчез, но через какое-то время появился с информацией о том, что приземлиться в Шереметьево. Так, собственно, и произошло. В 20:12 борт сел на севере Москвы. Толпа во Внуково побежала искать такси до Химок. И фанаты Бузовой, и фанаты берлинского пациента...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем Навальный возвращается в Россию«Берлинский пациент» заявил, что 17 января он прилетает в Москву (подробности)