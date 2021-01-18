Телефонные звонки россиянам «из службы безопасности банка» вошли в фольклор: мошенники звонили мне, моему мужу и всем френдам в соцсети.Кто-то попался на удочку и перевел преступникам всю зарплату (расскажу), кто-то, наоборот, приветствовал лохотрон словами: «Часик в радость, чифирь в сладость», - издеваться над аферистами считается хорошим тоном.Кто первым запустил слух, что все телефонные мошенники торчат на зонах, неизвестно; правозащитник Ольга Романова из «Руси сидящей» утверждала, что один звонивший даже назвал жертве свою фамилию и номер колонии на Урале: мол, если он откажется обманывать людей, ему не дадут еды и будут бить. Фамилию подневольного мошенника-зека правозащитница, впрочем, не огласила. Видимо, чтобы дали еду и не били... Хотя у меня и так веры Романовой нет: закончилась на деле сельского учителя Фарбера, заявлявшего: «Как жаль, что сюда (в Тверскую область) не пришли фашисты, сейчас бы мы все ездили на «Мерседесах». «Русь сидящая» вписалась за «достойного» человека, а тот, выйдя с зоны, еще и потоптался по офицерским звездочкам, чем окончательно похоронил репутацию своих защитников (подробности - на kp.ru).Однако осенью с разоблачением Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) выступила не только зекозащитница, но и известная оппозиционная публицистка Юлия Латынина! Вместе дамы сообщили, что «обеспечивает работу кол-центров руководство зон и СИЗО», что «они делятся с надзорными органами и собственным начальством» (привет генпрокурору), и что Сбер, поняв, что МВД, ФСБ и ФСИН ничего не делают, «взвыл и обратился к сотовым операторам»: «попросил привязать координаты исходящих звонков к координатам тюрем». Получилась карта: «За август 2020 года из такого-то учреждения ФСИН совершено свыше 600 удачных мошенничеств, а из такого-то - свыше 500, а из московского СИЗО № 1, более известного как «Матросская Тишина», - всего 225».Эту карту Сбер осенью ткнул силовикам на Совете безопасности: якобы «черными делами» занималась треть учреждений. ФСИН в ответ попросила у правительства три миллиарда на глушилки, расписавшись, что по-другому прекратить звонки не может.Мошенничества под руководством высокопоставленных силовиков - это же скандал?Но для начала расскажу саму схему преступления.Петербурженка Наталия Бубнова вспоминает:- Я плохо спала несколько ночей, приняла снотворное, а утром меня разбудила эсэмэс-ка с логотипом Сбербанка (тогда он назывался именно так. - Ред.) о том, что с моей карты снимают деньги, и надо срочно перезвонить в службу безопасности. Хоть я и знала хорошо, что делать этого не надо, но в тот момент плохо соображала. Меня назвали по имени-отчеству и попросили «подтвердить данные»: я спросонок продиктовала номер карты, сама... Они: «Предлагаем перевести деньги на резервный счет, чтобы сохранить от дальнейшего воровства». На телефон пришло СМС с кодом - я сообщила его звонившему, то есть подтвердила перевод со своей карты на чужую. Потом еще раз... А потом я стала просыпаться и осознала, что меня обманывают, сказала, что сейчас пойду в банк - мошенник сразу отключился. Всего он успел снять 144 тысячи: я копила эти деньги, мне ведь скоро на пенсию...В полиции Наталию стандартно послали: «Нет состава преступления и оснований для возбуждения уголовного дела». Женщину спасли Сбербанк и молитва.- В тот день я встречалась с духовником Гатчинской епархии - по другому поводу. Отец Михаил благословил меня молиться о возвращении денег Иоанну Воину. Честно говорю, я молилась и не верила, но через два месяца Сбербанк вернул все деньги до копеечки, и для меня это было маленькое чудо...В благодарность Наталия вышила икону СвятогоИоанна Воина и рассказала эту историю специально, чтобы уберечь читателей «КП».А я добавлю к рассказу, что злоумышленники бывают изощреннее. Они пользуются программами SIP-телефонии, то есть подменой номера, и клиент видит звонок с реального телефона банка (вот как Навальный недавно обзванивал спецслужбы, и они видели телефон дежурки). СМС, посланные мошенниками, падают в ту же ветку, что и настоящие сообщения о списании. Это раз.Преступники, обманувшие героиню, знали только ее фамилию - другие аферисты диктуют клиентам номер карты, срок ее действия и кодовое слово (откуда у них эти данные - скажу), а также знают паспортные данные и точную сумму на счете. Это два.И наконец, схемы бывают сложнее. Людей не просто убеждают перевести кровные на левую карту, а заставляют снять сумму и отдать «представителю банка» налом. Разводка такая: «Здравствуйте, вас беспокоит директор службы безопасности банка Иванов Иван Иваныч. Сейчас во Владивостокском филиале на вас был оформлен кредит на 500 тысяч рублей». Жертва в ужасе, «банк» предлагает «в порядке исключения без процентов закрыть кредит», для чего надо «до закрытия отделения принести ко входу 500 тысяч наличными» (сумма якобы будет зачислена на счет клиента, и он останется при своих).Нестыковок шокированные люди не замечают: бегают по банкоматам, снимают накопления и даже оформляют настоящие кредиты на погашение мифических. Потом они рассказывают, что находились как под гипнозом: им не давали класть трубку, «вели» много часов, диктуя, к какому банку подойти и какие документы заполнить.Результат - уже не просто потерянные деньги, а долги, ко-торые никто не аннулирует...По оценке независимых экспертов, в 2020 году телефонные мошенники украли у россиян от 8 до 12 миллиардов рублей.Да это же национальное бедствие...Задача стояла такая: найти зеков - телефонных мошенников. И первым делом я обратилась, конечно... в Сбер, который, по словам журналистов, один в России борется с преступниками: летом заставил ФСБ и ФСИН провести обыск в «Матросской Тишине» (изъял десятки телефонов), осенью собрал Совет безопасности...Позвонила в пресс-службу:- А давайте «КП» напечатает составленную Сбером карту зон и СИЗО, из которых идут звонки! Докажем, что вы герои, а люди в погонах крышуют уголовников.Сотрудник пресс-службы замялся и переправил мой запрос службе безопасности...…Забегая вперед: я писала письма, перезванивала, истерила, но так и не добилась от банка информации о злодеях.Я обратилась к тюремным правозащитникам: если, как говорит Романова, зеков побоями принуждают звонить, в НКО должна быть куча жалоб! Прошлась по всем флагманам жанра: комитету «За гражданские права» Андрея Бабушкина, «Правовой зоне» Елены Соколовой, региональным организациям...Результат - ноль.Наконец интервью согласился организовать так называемый Московский профсоюз полиции. Два его члена, бывшие оперативники уголовного розыска, недавно откинулись с зоны и в курсе происходящего там.Встречу назначают в подвальном офисе без вывески: Александр и Бек - частные детективы; на службе один ловил мошенников, другой работал в убойном отделе, одного обвинили в экономическом преступлении, другого - в превышении должностных полномочий: слишком жестко задержал убийцу беременной женщины. Оба отсидели по семь лет и были этой весной оправданы Верховным судом. Один прошел семь СИЗО и колоний. Другой - одиннадцать.Рассказывают:- Телефоны там запрещены, но есть у всех. Проносят подкупленные фсиновцы - их называют «ноги». Цены за пронос в наше время были от 30 до 70 тысяч рублей. Сейчас - на волне ажиотажа - доходят до 300 тысяч. Плюс платишь за сам аппарат: самый плохой кнопочный с интернетом стоит 50 тысяч (красная цена такой трубки на свободе 5 тысяч, то есть за колючкой она возрастает в десять раз. - Ред.). Да, всем блатным телефоны положены бесплатно: кто «стремяга» (на блатном жаргоне - стремящийся познать воровскую идеологию. - Ред.), за кого звонят авторитеты - за них платит общак, они в «семье». А если заплатить человеку нечем и вступиться за него некому, он может взять телефон в аренду: после восьми-девяти часов вечера на час, симки у каждой камеры свои. Телефоны «вертухи» (фсиновцы. - Ред.) меняют: собирают с камер и раздают другие. Зачем? По-любому с них совершают что-то незаконное, и вот, чтобы не было вопросов от правоохранительных органов...Смеются:- Было такое: маму одного московского полицейского начальника нагрели на круглую сумму, пробили номер и аппарат по IMEY, получили от оператора данные, что телефон где-то у нас в СИЗО. Опера прибегают, а трубка уже в ротацию ушла, вот шухер был!Я пытаюсь осознать масштабы трындеца, то есть беззакония:- Погодите, это самодеятельность коррумпированных оперов или все под крышей администрации СИЗО? Ведь ФСИН отчитывается, что борется с телефонами, ежегодно изымает по 60 тысяч трубок, за 9 месяцев 2020 года посадила 56 сотрудников за проносы...Задумываются. Один:- Администрация в курсе однозначно. Есть жадные сотрудники, которые пытаются договориться с заключенными в обход оперчасти - вот их сажают. Что такое опер в СИЗО? У него стукачи в каждой камере: устраивают шмон, и вертуху-единоличнику либо статья, либо увольнение, а потому что делиться надо, надо было зайти к оперу заранее... В колонии еще проще: изымают телефоны, которые перебрасывают дронами через контрольно-следовую полосу или родственники прячут в колбасе, то есть... устраняют конкурентов! Проносы - это настоящий бизнес среди сотрудников ФСИН: сколько они на круг, неизвестно, но цифры астрономические. В России 650 тысяч заключенных в среднем, почти у каждого телефон. Хорошо - у половины точно. Давайте посчитаем объем бизнеса хотя бы по минимальной планке: 50 тысяч за пронос и 50 за аппарат, хотя реально цены выше. Выходит - 300 миллиардов рублей! А аппараты же меняют!В разговор вступает другой:- Вы просто не сидели и не понимаете: там все всё знают. Я ждал приговора в СИЗОВолоколамска, это централ Московской области. В 8 вечера из хаты на весь двор крик: «АУЕ*! Босота! Давай настраивайся! Жизнь - ворааам!!!» - и все начинают «работать»: «наводить дороги», то есть кидать веревки из окна в окно и передавать по ним телефоны, наркоту, мульку - переписку; задергивают нары шторами из простыней и «Але», - в камерах же теперь везде видеонаблюдение...Сидельцы начинают давиться от смеха:- В этом же СИЗО был случай: зек позвонил из камеры в дежурку и сказал: «Слышь, телик переключи!» - там же единая система трансляции: если дежурный включил канал «Культура», то все камеры смотрят балет, и есть смены, которые издеваются... Шмон был капитальный, все переговоры же пишутся!Удивительно, но при таких исходных данных Бек и Александр не согласны с тем, что кол-центры расположены на зонах.- Смотрите, 70 процентов осужденных в России сидят за наркотики. Понятно, что это за публика, - кого они могут развести, сколовшиеся? Бытовики - тоже мимо: здесь нужен человек юридически подкованный, с подвешенным языком, грамотный... Что такое мошенник: артист, штучный товар! Сидит по этой статье вроде много - на самом деле сейчас так квалифицируют взяточников, всякую экономику, тех, кто взял долг - не отдал... В итоге на 10 камер в СИЗО будет один звонильщик, максимум! И квалификация у него какая: «Ваш сын попал в ДТП», «Переведите мне на карту, я вышлю доказательства измены вашей жены»... Зекам поэтому газеты дают с вырванными объявлениями: они сразу по всем владельцам пропавших собак и угнанных машин звонить начинают! Это раз.Два: а много они наработают? Звонить надо с девяти до шести, в рабочие часы банка, то есть СИЗО сразу отпадают: в игре только колонии, там телефон в бараке постоянно.Сколько людей вообще снимет трубку - один из двадцати, из них поведется один из пяти, в среднем у гражданина на карточке от 1 до 100 тысяч рублей, то есть можно два часа звонить и заработать всего тысячу! А ведь каждый звонящий должен отдать от 20 до 50 процентов заработка смотрящему - это от мнения зависит, кому сколько положат, и соврать насчет заработка ты не можешь: крысой объявят, сидишь - не врешь... С этого общака, кстати, потом выделяется (внимание!) администрации колонии, вот и думайте, в курсе она или нет...В общем, если где-то есть тюремные кол-центры, уверяют бывшие полицейские, это редкость и шалость детская, потому что в СИЗО и ИТК гораздо выгоднее заниматься иным бизнесом. Каким? «Доить» зеков и их родственников. Например, человек садится по «непорядочной» статье - за торговлю наркотиками, оружием или мошенничество (людей убивал, из твоего оружия людей убивали, стариков обманывал). Ему дают телефон, чтобы начинал звонить... нет-нет - родственникам. И рассказал, что должен, скажем, десять миллионов. Или родственники соберут добром, или сидельца поволокут в пресс-хату, будут жечь пальцы кипятильником и звонить жене: «Слышите? Это ваш кричит».- Я, офицер, сам все это видел и слышал, - говорит один бывший полицейский. - Я сидел в 701-й камере, а пресс-хата была в 703-й. Сейчас мой дальний родственник сел за наркотики: ему положили три миллиона, семья продала квартиру. Ситуация такая: не отдашь - отнимут здоровье, а отдашь один раз - будешь платить всегда. Поймают на слове, принудят, подтянут за косяк - например, вышел из туалета и руки не помыл - 20 тысяч, чтобы петухом не объявили, за базар - 100 тысяч... Знакомый менеджер банка сел, ему сказали: «Кинь братве», - он: «Не вопрос!» Взяли за язык: 500 тысяч отдал сразу, и по 150 тысяч - каждый месяц.Смеются:- Вот он, наверное, и звонит на волю, представляясь сотрудником службы безопасности банка...Спрашиваю:- А сами вы, без шуток, видели в местах заключения телефонных мошенников?Александр:- Я одного за семь лет.Бек:- Я двух.Упс...Так существуют ли в реальности кол-центры на зонах?Ответ - во второй части расследования Ульяны Скойбеды в завтрашнем номере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ \\"Матросской тишине\\" обнаружили мошеннический \\"колл-центр\\"Задержаны сотрудники СИЗО, которые продавали мобильные телефоны и предоставляли интернет сидельцам (подробности)