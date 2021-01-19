Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:- Я вырос в суровые годы становления рынка и потому уже давно ученый. Я иногда сам чувствую, что знаю больше жуликов этих. А вот родные пострадали, да, были звонки, что в опасности близкий человек, и они в панике переводили деньги. Службы безопасности банков относятся к этому так: побыстрее на полицию переложить проблему. Мы в Думе ждем, что первый шаг должны сделать коллеги из МВД, чтобы сформулировать нам, депутатам, техническое задание.Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:- Меня атаковали многократно. Но я такой законопослушный и критичный, что сразу информировал службу безопасности банка и блокировал номера, с которых мне звонили.Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:- Я человек подготовленный. Звонили не раз - как будто из Сбербанка. Сразу отшил их.Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности ТПП:- Всю осень прошлого года почти ежедневно звонили якобы из банков первой десятки. А также из социологических служб. Вытягивали персональные данные обо мне и о моей карте. Сразу обращал внимание на косноязычие звонивших и характерный акцент граждан соседних республик. У меня предохранитель срабатывает. Хотя в 90-е годы были лотереи на улицах Москвы, на которых я остановился в последний момент, не прогорев окончательно. А у супруги на работе коллега открыла на сайте безобидную ссылку - и у нее тут же скачали 180 тысяч.Игорь СКЛЯР, народный артист России:- Я с мошенниками не сталкивался. Да, считайте, что мне повезло.Вася ЛОЖКИН, художник:- Мне звонили неоднократно. Обычно-то я трубку бросаю. Но один раз, когда меня спросили, не переводил ли я только что конкретную значительную сумму, я решил подыграть и серьезным тоном сообщил, что перевел 500 тысяч. И перевел их на счет известного «берлинского пациента». На том конце было секундное замешательство, а потом они поинтересовались, откуда у меня такие деньги. Я нажал отбой, и потом в течение минут 10 мне непрерывно звонили с разных телефонов. А еще, когда я зарегистрировался как ИП, мне со всех банков стали звонить. Когда предлагают кредиты, я говорю, что мне религиозные убеждения не позволяют большие деньги брать у сторонних людей. Извиняются...