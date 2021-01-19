Блогер Алексей Навальный потихоньку обживается в Следственном изоляторе (СИЗО) федерального подчинения \\"Матросская Тишина\\". Его поселили в большую камеру, где есть горячая вода, холодильник, электрический чайник и даже телевизор. Подробности \\"Комсомолке\\" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.- Его доставили в \\"Матросскую Тишину в начале девятого вечера. Сразу накормили ужином. Как положено по прибытию в СИЗО-1, Навальный принял душ. Его также обеспечили постельными принадлежностями и гигиеническими набором. В камере у него есть свой матрац, белье, подушка, теплое одеяло, тарелка, кружка, ложка, зубная щетка, зубная паста, мыло, бритвенный одноразовый станок, туалетная бумага, - перечислил Мельников.Представитель ОНК отметил, что сотрудники изолятора разместили подсудимого \\"в 3-х местной камере карантинного отделения, в которой он содержится один\\". Это норма: по санитарным правилам, после прибытия из-за границы, арестованный должен пройти через карантин в течение 14 днейЧлены ОНК разъяснили Навальному, что он имеет право пользоваться \\"ФСИН-письмом\\", а еще может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО \\"Матросская Тишина\\".- Алексей Анатольевич заявил членам комиссии, что он \\"рад снова оказаться на Родине\\" и поблагодарил за поддержку. А еще сказал, что со стороны сотрудников учреждения, \\"морального и физического давления на него не оказывается\\", - уточнил член общественной наблюдательной комиссии.Напомним, в понедельник судья Химкинского городского суда отправила прилетевшего из Берлина блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. Далее его судьбу будет решать суд. За уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию ранее осужденному к условному сроку Навальному грозит три года колонии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему возвращение в Россию Алексея Навального вылилось в детектив и 30 суток арестаЭтот уголовно-политический детектив разверзся в России 17 января. Трещал крещенский градус, и маски примерзали к лицу. Но вся прогрессивная сетевая общественность прильнула носом к флайт-радарам и трансляциям в интернете. Ждали не падения сверхъяркого метеора и полного затмения. Все было серьезнее! Из Берлина в Москву вылетал «отравленный» и чудом исцеленный блогер-оппозиционер Алексей Навальный (подробности)