Бывший главный государственный санитарный врач России, ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке много лет подряд участвует в крещенских купаниях, и потому может считаться вполне подготовленным экспертом. Мы связались с Геннадием Онищенко незадолго до непосредственного вхождения в прорубь.- Геннадий Григорьевич, вы же не читателям «Комсомолки\\" давали дельные советы относительно Крещенских купаний. Ну вот сегодня они грядут — так морозы же лютые за окном, не как в былые годы?- У нас есть два типа отношения к этому явлению. Я принадлежу к первому типу.- То есть?- Я прохожу этот обряд по убеждению. Подготовившись к нему Постом рождественским и Святками, которые сейчас идут - до праздник Святого Богоявления.- Но вы не как все...- Другая часть населения относится к этому, как к процедуре, связанной с приемом ванны холодной воды. Хотя и в первом случае это имеет место быть.- Вы участвуете который уж год...- Конечно, я буду участвовать. Но самодеятельность недопустима ни в коем случае, здесь главное - не переоценивать свои возможности.- А многие переоценивают?- Да! И желательно получить рекомендацию своего врача, с которым вы постоянно имеете дело. Может стать не очень хорошо.- Кому бы вы не советовали?- Тем, кто перенес инфекционные заболевания за неделю-две до того. Так же если сердечно-сосудистая система подкачала — тоже не стоит. И ежели бронхолегочная слабовата, есть склонность к простудам — поостерегитесь.- Нырнул-вынырнул — и сразу выпил?- Что выпил? Ни в коем случае! После омовения - в теплое помещение сразу. Есть разные варианты принятия процедуры. А пить можно лишь настойки лечебных трав. Примерно через 10-15 минут. И тут не то что дрожь приятную испытаешь — даже пот прошибает! Тепло исходит от среагировавшего метаболизма.- Это нормально?- Это нормально, при соблюдении дистанции. А те, кто приедет поглазеть — им всем рекомендую быть в масках. И соблюдать дистанцию.- А если в начале года сделали инъекцию, скажем, Спутником?- Через неделю после вакцинации вполне можно окунаться. Я, например, буду окунаться не в Москве...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом прививаться не нужно: вице-премьер поставила точку в спорах18 января в стране стартовала массовая вакцинация для защиты от коронавируса (подробности).