Что объединяет основателя и совладельца производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергея Колесникова и основателя сельхозпредприятия «Зерно Заволжья» Рашида Карсакова? Да, оба добились больших успехов в российском бизнесе, но вместе их фамилии появились пока не в журнале Forbes, а в списке обладателей «золотых паспортов» Мальты, который был недавно опубликован в мировых и российских СМИ. Такие документы обнародуются периодически: до мальтийских «золотых паспортов» в широкий доступ попадала информация об иностранных инвесторах в экономику Кипра.Но публика реагирует, руководствуясь привычными стереотипами: журналисты начинают смаковать размеры капиталов бизнесменов, как бы говоря своим читателям: вы же понимаете, откуда эти деньги и почему их вкладывают в экономику других стран, а не в Россию. Читатели добавляют огня в социальных сетях. У самих фигурантов таких списков, разумеется, никто ничего не спрашивает («и так все ясно»), а простых обывателей в курс дела не вводят: «золотые паспорта» воспринимаются как нечто если не противозаконное, то как минимум компрометирующее.Пора рассказать о том, как все устроено на самом деле.Экономика любой страны — кроме, возможно, Северной Кореи, — устроена так, что регулярно нуждается в инвестициях извне. Это тем более актуально в отношении небольших стран, где внутренние экономические резервы не так велики, а развитие необходимо. Но вот проблема: чем заинтересовать самих инвесторов, чтобы они вложили немалую сумму в экономику условного государства Сент-Китс и Невис или Антигуа и Барбуда?Одно конкурентное преимущество у таких небольших государств есть: это хорошие отношения почти со всеми странами мира, что на практике означает возможность для граждан свободно перемещаться по миру и заниматься бизнесом на глобальном уровне. Дальнейшую схему описать можно очень просто. Пусть инвестор из-за рубежа вложит некоторую сумму в экономику и бюджет страны, а взамен это государство выдаст ему документ, позволяющий спокойно перемещаться по планете (с учетом коронавирусных ограничений, конечно).В этой простой схеме важны детали. Во-первых, сумму, которую нужно вложить, маленькой назвать никак нельзя. К примеру, на той же Мальте от претендента на получение «золотого паспорта» потребуют внести минимум 650 тысяч евро в специальный Фонд развития страны (за каждого из ближайших родственников — допустим, жену и несовершеннолетних детей, — нужно выложить еще по 25 тысяч евро). В 150 тысяч евро также обойдутся вложения в мальтийские ценные бумаги, а еще 350 тысяч евро нужно потратить на покупку недвижимости в стране. Возможна и аренда, это будет дешевле: «всего» 16 тысяч евро.Да, можно сказать, что для предпринимателей, бизнес которых перерос масштабы своей страны, это вполне приемлемая плата за «входной билет». Но не стоит недооценивать маленькие страны. Внести деньги мало, необходимо доказать, что твой бизнес соответствует международным стандартам. Дело потенциального «золотого гражданина» должно быть финансово устойчиво, и в нем не должно быть ни одного намека на незаконные операции (соответственно, сам бизнесмен тоже должен быть абсолютно чист перед законом). В идеале бизнес должен приносить пользу не только самому инвестору или стране, в которой он процветает, но и мировой экономике в целом. При этом отрасль не должна вредить экологии, само дело должно развиваться динамично, а дополнительным плюсом для инвестора станет его заинтересованность во вложениях в инновационные исследования.Другими словами, проверка кандидата на получение «золотого паспорта» настолько тщательная, что все заявления о сомнительности его бизнеса выглядят странно. Наоборот, наличие такого паспорта — это знак качества: значит, человек, его получивший, благонадежен, его деловая репутация безупречна, а чистота бизнеса подтверждена госорганами сразу нескольких стран (как правило, проверка ведется не только страной, выдающей паспорт, но и международными организациями вроде Интерпола).Понятно, что логика большинства комментаторов, негативно настроенных к системе «золотых паспортов», а на самом деле — к российским бизнесменам, основана на простейшем тезисе: честным бизнесом в стране заниматься нельзя, поэтому все деньги, которые ушли за рубеж, наверняка добыты не самым законным путем. Аргумент несостоятелен и бьёт по эмоциям, не предъявляя фактов. Факты же таковы, что, если недостаточно множественных проверок со стороны иностранных госорганов, можно посмотреть на качественный состав тех, кто получил «золотые паспорта» в разное время. Например, в в2014 году «золотой паспорт» государства Сент-Китс и Невис за 250 тысяч долларов получил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, чей капитал сложно назвать незаконно полученным.Процедуры выдачи «золотых паспортов» официально практикуют не только маленькие государства, для которых иностранные инвестиции критически важны, но и большие благополучные экономики вроде Великобритании или Австрии. Нелегко себе представить, что власти этих стран решатся участвовать в каких-то сомнительных схемах на государственном уровне.Ну и к сведению тех, кто еще видит грань между патриотизмом и невежеством. Второе гражданство вовсе не означает отказа от первого и нарушения обязательств перед родиной — скорее, налагает дополнительную ответственность и доказывает успешность бизнеса. Иностранные паспорта — рабочий инструмент для предпринимателя, предприятия которого расположены по всему миру. А глобальный бизнес — возможность привлечь в страну валютные средства, что в итоге позволяет укрепить национальную экономику.Заявления о том, что люди, получившие «золотые паспорта», становятся «неблагонадежными» — всего лишь инструмент давления зарубежных сил, в том числе политических, на отдельных предпринимателей. Мол, зачем вам выводить бизнес на глобальный уровень, сидите дома и радуйтесь, что пока на свободе. Не отмалчиваются и конкуренты-соотечественники — обвинения в политической нелояльности (а именно к ним в итоге сводится критика по линии «золотых паспортов») давно уже стали инструментом недобросовестной борьбы, ведущейся в том числе с помощью медиа. Так что важно понимать: эта тема – обычный пузырь, который раз за разом тиражируют в интересах определенных групп влияния.