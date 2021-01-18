По традиции в ночь на Крещение в прорубь ныряют тысячи россиян. Но в этом году морозы почти по всей стране стоят рекордные. Да и в Москве и Подмосковье настолько низких температур не было уже четыре года. Врачи бьют тревогу: и обычно-то окунания в прорубь неподготовленных людей нередко заканчиваются трагически - из-за спазма сосудов от ледяной воды случается инфаркт, и спасти ныряльщика не удается. А в такие крутые холода погружения и вовсе опасны. Даже священники напоминают, что Церковь не настаивает на соблюдении этого ритуала. Кому лучше держаться от проруби подальше, мы спросили известного врача-кардиолога, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации Ольгу Викторовну Молчанову.По словам эксперта, противопоказаниями к крещенскому окунанию являются, во-первых, сердечно сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония. Поскольку при окунании в ледяную воду возникает резкий спазм сосудов, это может неблагоприятно сказаться на кровоснабжении сердца и сердечной мышцы. В лучшем случае это вызовет очень сильную боль в сердце. Но, кроме того, человек может потерять сознание и утонуть.Не стоит погружаться в ледяную воду и людям с различными заболеваниями легких и почек. Поскольку эти части тела от переохлаждения в проруби пострадают особенно сильно. И рисковать, как считает наш эксперт, не стоит.Тем, кто переболел короновирусом, погружаться в прорубь также может быть крайне опасно:- Неизвестно, как себя поведёт организм после перенесенной инфекции, - говорит Ольга Молчанова. - Ковид очень серьезно действует на лёгкие, разрушая их.В результате болезни легочная ткань заменяется фиброзной. А в кровеносных сосудах легких могут образовываться тромбы. После ковидных пневмоний больных выписывают домой с обширными поражениями легких: 30, 50 процентов. А если еще из-за слишком низких температур остатки органа подвергнутся спазму?Врачи не зря рекомендуют переболевшим ковидом пациентам беречь себя и не подвергаться серьезным нагрузкам, в том числе экстремальных температур (как отрицательных, так и положительных. Парная после выздоровления тоже под запретом как минимум полгода).Если вы все-таки, несмотря на предупреждение врачей, решили все-таки пойти на купель, помните хотя бы о правилах безопасности:- находиться в ледяной воде не более минуты, погружаться только до подбородка(если вы замочите волосы, вы не сможете быстро их высушить и капли ледяной воды будут падать на ваше тело).- выскочив из проруби, нужно моментально вытереться насухо теплым, пушистым полотенцем.- одевшись в сухое, нужно выпить горячего чая из термоса.Что касается других согревающих напитков – алкоголя или кофе – Ольга Молчанова греться с их помощью не советует. Дело в том, что они, по словам нашего эксперта, расширяют (как спиртное) или сужают (как кофе) кровеносные сосуды, а для них после ледяного стресса это совсем лишнее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Онищенко: Окунаться на Крещение можно через неделю после вакцинацииБывший главный государственный санитарный врач России дал советы, как погрузиться в прорубь и не навредить здоровью (подробности).