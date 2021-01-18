Сенсационный поворот случился в деле о пропавшем архиве ныне покойного актера Алексея Баталова. Скандально известный адвокат Элина Мазур заявила, что нашла полотна Амедео Модильяни. Они входили в коллекцию артиста наряду с письмами Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока и картинами Кузьмы Петрова-Водкина. Аукционная стоимость произведений Модильяни составляет 400 миллионов долларов. Однако ни Гитана Леонтенко, ни ее дочь Мария на эту часть архива претендовать не могут. Произведения искусства будут переданы китайскому миллиардеру.После скандала с наследством Алексея Баталова стало известно помимо прочего и о пропавшем архиве знаменитого актера. В начале декабря 2020 года адвокат Элина Мазур объявила вознаграждение тому, кто найдет раритеты и вернет их вдове артиста Гитане Леонтенко и парализованной дочери Марии. Юрист также предположила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин могли вывести архив актера за границу либо спрятать.И вот некоторое время назад Мазур удалось узнать, где на самом находится часть архива Баталова. Речь идет о полотнах Амедео Модильяни. \\"Картины действительно найдены, но не в полном объеме и не те, которые были заявлены. Речь идет о четырех полотнах и шести рисунках Амедео Модильяни. Одну картину нашли в Израиле в коллекции известного израильского коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона\\", - заявила Элина.Она связалась с родственниками Флатто-Шарона. Те подтвердили, что в 2017 году купили картину у соратника убитого в 2009 году Шабтая Калмановича. \\"Никакой криминальной составляющей в этой истории нет. Как это часто бывает с такими вещами, картина была выброшена. Человек, в чье распоряжение попало произведение, даже не подозревал о его подлинной стоимости. В целях сохранения раритета он предложил его Флатто-Шарону. На эту картину никто не предъявлял никаких прав и поэтому эта сделка считается юридически чистой\\", - цитирует адвоката Teleprogramma.pro.При этом, по ее словам, ни Дрожжина, ни Цивин к этой истории отношения не имеют. Мазур заявила, что работы Модильяни при ремонте выбросили в помойку. Все произошло при жизни Алексея Баталова. \\"Думаю, что в силу возраста или других обстоятельств он просто не заметил всех этих дел. Это бесценное сокровище было вывезено, как барахло, в мусорных мешках, хранилось в гараже. Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано. На меня на днях снова вышел человек из окружения Калмановича. Сказал, что он является правообладателем оставшихся девяти произведений. В самое ближайшее время мы начнем оформление сделки по передаче этих картин меценату - китайскому миллиардеру\\", - отметила Мазур.Элина также рассказала о том, что Мария Баталова в свое время не стала заявлять право собственности на коллекцию Нины Ольшевской - мамы Баталова. По словам Мазур, полотна Модильяни как раз оказались частью коллекции Ольшевской.Элина сообщила, что на сегодняшний день аукционная сумма картин и рисунков Модильяни из архива составляет около 400 миллионов долларов.\\"Если бы существовало заявление Марии Баталовой о том, что такие картины находились в их коллекции, и она просит их вернуть… Но она никаким образом не заявила о праве обладания. Более того, Баталовы сказали, что добровольно отказываются от всех архивов в пользу Пуниных (Николай Пунин - третий муж Анны Ахматовой - прим. ред), кого угодно, но в итоге они ни на что не претендуют. Поэтому в любом случае Баталовы о своих правах заявить уже не могут\\", - заявила адвокат.