Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах молодого любовника

Бывшая жена Армена Джигарханян лицом к лицу столкнулась со своей заклятой подругой Элиной Мазур. Спустя два года после скандальной пресс-конференции, где они швырялись друг в друга оскорблениями, Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую во время прямого эфира.

Элина Мазур не может простить предательства бывшей подруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Элина была представительницей Виталины Цымбалюк-Романовской и всеми силами пыталась вернуть ей мужа Армена Джигарханяна. Артист поссорился с женой и скрылся от нее в больнице, а потом подал на развод.

Вернуть Джигарханяна в семью так и не удалось. Отношения между Виталиной и Элиной разладились, так как необходимость в услугах Мазур у Виталины отпала.

В отношении Мазур возбудили дело. Как заявила бывшая жена Джигарханяна, Элина распространяла ложную информация о ней и ее семье.

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину

Меж тем, спустя два года после начала конфликта брюнетка встретилась с роковой блондинкой в телецентре Останкино. За время, прошедшее с их последней встречи, Элина успела побывать в частной клинике с нервным срывом, а Виталина закрутить роман с Прохором Шаляпиным.

На новый решительный разговор бывшая жена Армена Джигарханяна явилась со своим новым любовником. Виталина и рада бы оставить все в прошлом. Но обида Мазур слишком велика.

Элина два года вела собственное расследование. Они познакомились, когда Виталина еще заправляла Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна. По словам Мазур, восхождение Цымбалюк-Романовской по карьерной лестнице подозрительно совпало с началом чудовищных закулисных интриг.

"Первым «ушли» заслуженного артиста Владимира Капустина, за ним выжили Станислава Дужникова, потом театр покинул Андрей Мерзликин. Опытная актриса Елена Ксенофонтова, которая была настоящей звездой и примой, оказалась последней и главной мишенью в черном списке Виталины", - рассказала в эфире "Новых русских сенсаций" на НТВ Элина Мазур.

Прохора Шаляпина откровения о темном прошлом его новой избранницы не смущают. Более того, он намерен жениться на блондинке и надеется, что она родит ему наследников. Прохор заявил, что его возлюбленная - особенная и совсем не похожа на его бывших подруг: "У нее мышление, как у меня, не 2D, а 3D. Она видит мир богаче, чем мои предыдущие подруги. С ними поговорить было не о чем. А с Виталиной могу о чем угодно. Мы детей хотим, мы хотим вместе стареть, вместе жить".

Прохор попытался защитить возлюбленную

После этого он начал подтрунивать над Элиной Мазур, которая в этот момент находилась в соседней комнате и слышала все, о чем говорят за стенкой. Когда на женщину посыпались оскорбления, она не выдержала и, выбежав из своего убежища, бросилась в комнату к Виталине и Прохору. Влетев в помещение, Элина набросилась на бывшую подругу с кулаками и стала наносить ей удары по лицу. Цымбалюк-Романовская пыталась отбиваться, но силы оказались не равны. Женщин кинулся разнимать Шаляпин.