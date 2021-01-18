18 января стало известно, что в московской инфекционной больнице в Коммунарке умер 92-летний доктор медицинских наук Анатолий Цфасман. Мужчину госпитализировали в больницу еще неделю назад. Ранее KP.RU сообщали, что состояние Анатолия Захаровича ухудшалось, однако к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) его не подключали, надеясь стабилизировать. К сожалению, организм профессора не справился с вирусом.«Госпитализированный ранее в московскую инфекционную больницу 92-летний Анатолий Цфасман скончался сегодня утром. Неделю врачи боролись за его жизнь, однако состояние профессора все ухудшалось. Ранним утром Анатолий Захарович скончался», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении городаАнатолий Цфасман - российский терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Руководитель Центра профпатологии и профпригодности ЦКБ № 1 «РЖД», заведующий кафедрой «Железнодорожная медицина» Российской академии путей сообщения. Являлся инициатором и организатором первой Международной конференции «Актуальные вопросы железнодорожной медицины». За время своей карьеры Анатолий Захарович получил звание Генерал-директора третьего ранга (1987) и награду заслуженного деятеля науки России (1995).