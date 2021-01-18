Генсек КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Радио КП обсудил с журналистами «Комсомольской правды» актуальные события в США, противостояние уходящего президента США Трампа и вновь избранного президента Байдена.Он считает, что события свидетельствуют о глубоком политическом кризисе заокеанской сверхдержавы.- Это называется кризисом американской государственности, кризисом американского образа жизни, - сказал глава российских коммунистов. - Это конец сказки об американской демократии.В свое время у меня была работа «200 лет американской мечты». Я был поражен, что несмотря на все изменения погоды, техники, президентов, в Америке два тренда сохранялись всегда. Первый – это экспансия вовне: жесткая, хорошо продуманная и организованная. Второй - провокации, которые они блестяще реализовывали на протяжении многих лет.Трамп оказался представителем национального капитала. Глобалистам он не понравился. Поэтому «мистер Глобал» сейчас снова захватил Капитолий (здание Конгресса США. – авт.). И вы увидите весь оскал этой мощной, сильной, хорошо организованной команды.И одновременно вы уже увидели, что такое информационное рабство и информационный фашизм. Когда три руководителя сетей могут закрыть рот любому, включая и президента, и организовать провокацию по захвату того же Капитолия.- Геннадий Андреевич, вы видели репортаж о захвате здания Конгресса США протестующими?- Никто его не штурмовал, ничего там особо не было. Два-три стекла разбили.Но на основе этого события уже организована «охота на ведьм» ( то есть, преследование инакомыслящих – авт.).Сломали (морально) десять республиканцев ( Представителей Республиканской партии, выдвигавшей Трампа на выборах президента США.- авт.).Пенс (Майкл Пенс, вице-президент США при президенте Трампе.- авт.) отказался (от Трампа), хотя ему, уверен, Трамп прямо поручал не признавать итоги выборов по целому ряду штатов, где они явно были фальсифицировали.И сейчас (сторонники вновь избранного президентом США Байдена.- авт.)устроили полную вакханалию. 75 миллионов (человек) голосовали за Трампа, все вдруг оказались врагами народа.- Для многих наблюдателей эти события стали полной неожиданностью.- Вообще-то говоря, я видел некоторых наших записных демократов и любителей Америки, они в полном шоке и трансе. Они думали, что там настоящая демократия. А там жесткое полицейское государство.Сейчас там столкнулись два клана – глобалисты и национальный капитал.Им на Америку наплевать, они ноги вытрут, лишь бы пойти дальше. Они в основном доллары производят, печатают. И чужими ресурсами и кровью питаются.Но глубинная Америка, я абсолютно уверен, не сдастся. Так что впереди события могут быть очень любопытные.