Второй тур выборов в Сенат, состоявшийся в штате Джорджия, принес Демократической партии США еще 2 места в Сенате.- Несомненно, это хорошие новости, - считает автор книги «Народ против демократии» и доцент Университета Джонса Хопкинса Яша Мунк. – В Джорджии отвергли нападение Дональда Трампа на демократические институты.Демократы теперь получили контроль над обеими палатами Конгресса. Это позволяет им формировать повестку дня в ближайшие несколько лет.- Но есть и обратная сторона медали, - уверен Мунк. – Когда демократы получат полный контроль над правительством, то их прогрессивная часть будут настаивать на радикальном пересмотре системы здравоохранения, законов об избирательных правах и предоставления статуса штата округу Колумбия, а это вообще-то невыгодно Демократической партии.Пока избранный президент Америки верит в получение единого контроля над Конгрессом, есть большая вероятность того, что по факту он не получит его: Белый дом окажется на грани конфликта – демократы-консерваторы сплотятся вокруг своей повестки дня, а прогрессивное крыло, протестующая против этого, начнет обвинять Байдена в его неспособности проводить радикальную политику.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый пес США: Собаку Байдена приведут к присягеВ Америке пройдет неофициальная, но вполне реальная церемония «инДОГурации» президентского пса (подробности)