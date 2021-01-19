Пока родственники Юлии Началовой отмалчиваются о тайном сыне певицы, которого якобы родила суррогатная мама, подробностями этого чуда с kp.ru поделились врачи-репродуктологи. По мнению экспертов, это не такая простая история.- Там все не так просто, - осторожно намекнул \\"КП\\" один из медиков, пожелавший сохранить анонимность. - Я в курсе этой щепетильной истории, ведь мир репродуктологов очень тесен... Но поймите, родить ребенка после смерти мамы - это не настолько сложная для врачей процедура. Проблемы начинаются потом. Есть ведь правовое регулирование: родитель при жизни должен дать согласие... Поэтому такую тему лучше не обсуждать.О том, с какими трудностями может столкнуться биологический отец мальчика (по данным СМИ, это последний друг певицы - судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря), \\"Комсомолке\\" рассказал акушер- гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.- Сама по себе технология по криоконсервации яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов существует более четверти века и распространена по всему миру. Проблем с хранением биоматериала нет, - объяснил kp.ru Борис Анатольевич. - На Западе, например, был случай, когда женщина родила ребенка из яйцеклетки, размороженной спустя 24 года. В России такое тоже возможно.Однако, в нашей стране, по словам эксперта, есть огромные пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве, особенно в последнее время. Так, в прошлом году были арестованы сразу несколько профильных врачей - к ужасу коллег их обвинили в торговле людьми, хотя специалисты настаивают: медики просто делали свое дело, помогали бездетным семьям завести малышей. Известные эксперты, которые вошли в круг обвиняемых по громкому делу, теперь скрываются за границей, а российские репродуктологи стараются вообще не говорить о своей работе (сразу несколько врачей, например, категорически отказались комментировать \\"КП\\" новость о рождении ребенка Началовой и вообще тему суррогатного материнства).- Если изначально при жизни Юлии Началовой был заморожен эмбрион, которого затем выносила сурмама, проблем у отца ребенка быть не должно, - продолжает Лордкипанидзе. - А вот если была использована яйцеклетка, то здесь возникают вопросы. Самый главный - на каких основаниях кто-то воспользовался биоматериалом певицы, давала ли она на это согласие? Если нет, значит, клиника, занимавшаяся этой процедурой, пошла на преступление. Наиболее вероятный, на мой взгляд, вариант таков: при замороженных яйцеклетках инициатива о рождении ребенка исходила от родителей артистки. Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться ее биоматериалом.Проблемы у отцов, по словам врача, начинаются уже на стадии получения свидетельства о рождении малыша.- В России все отцы-одиночки, которые рожали детей с помощью сурмам, получали отказ ЗАГСов зарегистрировать ребенка, - отмечает Борис Лордкипанидзе. - Уже известно более 300 случаев, когда родитель обращался в суд и только после судебного решения получал свидетельство о рождении. Если это действительно ребенок Началовой, то ее имя будет стоять в графе \\"мать\\". Если биологический отец сделал все по закону, то его имя будет, соответственно, в графе \\"отец\\". Но если яйцеклетками воспользовались родители артистки, и материал был оплодотворен донорской спермой, в графе \\"отец\\" будет прочерк.По словам эксперта, если рождение малыша было согласовано на семейном совете, и все близкие (те, кто по закону являются наследниками первой очереди - родители Юлии и ее дочь Вера. - Ред.) дали свое согласие, такой ребенок в полной мере может претендовать на наследство звезды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследняя любовь Юлии Началовой: что известно о красавце-судье, c которым певица мечтала создать семью и родить сынаИзбранник певицы помогал ей делить квартиру с бывшим мужем (подробности)