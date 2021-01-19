Спустя почти два года после внезапной смерти певицы стало известно о сыне, которого для звезды якобы родила суррогатная мама. Репортерам Super.ru удалось разыскать малыша и сделать кадры с семейного праздника.Последний год жизни звезда встречалась с судьей Нижегородского облсуда Вячеславом Кудрей, который, судя по всему, помогал ей делить квартиру с бывшим женихом - хоккеистом Александром Фроловым. Именно он и стал отцом мальчика.На семейном торжестве Вячеслав держал ребенка на руках, к нему по очереди подходили родители Началовой и ее 14-летняя дочь Вера, целовали малыша. Как уверяют репортеры, ребенок родился очень похожим на артистку: у него такие же глаза и неповторимый ясный взгляд, которым обладала певица. Тем временем, отец принял решение воспитывать сына самостоятельно, не показывать его на публике и не делать никаких громких признаний.Правда, близкие артистки не спешат подтверждать шокирующую новость. Отец Юлии Виктор Васильевич, услышав, о чем идет речь, резко положил трубку, не сказав ни слова. Другие родственники на звонки прессы не отвечают.Однако kp.ru удалось связаться с бывшим директором артистки Оксаной, которая работала с ней не один год.- Ребенок? У Юлии? Что за бред! - возмутилась директор. - Будьте благоразумны, не верьте этим глупостям, ну как такое возможно? Я об этом первый раз слышу.Сайт kp.ru также поговорил с Александром Панайотовым и Светланой Дали, и оба удивились сообщению.Между тем, малышу на кадрах, похоже, не больше года. Не исключено, что он был зачат уже после смерти артистки из ее замороженных яйцеклеток. Науке такие случаи уже известны. Например, журналистка Божена Рынска именно таким способом родила дочь от умершего Игоря Малашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Юля всегда мечтала о счастливой семье\\": друг Началовой высказался о ее тайном сынеНовость о том, что суррогатная мать родила малыша уже после смерти звезды, удивила тех, кто знал певицу лично (подробности).Последняя любовь Юлии Началовой: что известно о красавце-судье, c которым певица мечтала создать семью и родить сынаИзбранник певицы помогал ей делить квартиру с бывшим мужем (подробности).Лечащий врач Началовой: \\"У Юли не было ни диабета, ни волчанки. Ее жизнь унесла случайность\\"Врач артистки Василий Шуров согласился ответить на вопросы \\"Комсомольской правды\\" (подробности).Божена Рынска показала новорожденную дочь от умершего мужа Игоря МалашенкоВдова медиаменеджера поделилась своей радостью (подробности).