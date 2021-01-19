Встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Владимир Путин начал с трех вопросов.- Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла год – сложный для энергетики в целом, - перечислял президент. - Второе – как идет прохождение зимнего максимума. А третий вопрос о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле. Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России.Как доложил Миллер, «Газпром» увеличивает объемы финансирования программы газификации почти в три раза - за предстоящие пять лет он составит 526,1 миллиарда рублей.- За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта, - рассказал Миллер. - К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране.То есть останется газифицировать меньше 10 % России, но на это уйдет еще пять лет.- К 2030 году будет на 100 % завершена технически возможная газификация в нашей стране, - подвел черту глава «Газпрома».- В октябре 2020 года был зафиксирован исторический рекорд поставок в дальнее зарубежье - за месяц 17,4 миллиарда кубов газа.- Объемы добычи газа компанией – около 452 миллиардов кубометров – позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем рынке и на зарубежных рынках.- Поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств. В отдельные сутки во второй половине 2020 года суточные России в Китай поставки превышали на 25 % суточные контрактные обязательства.