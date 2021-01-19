- ...Геннадий Григорьевич, с Крещением Господним вас!- А вас, Александр, с праздником Святого Богоявления.(Богоявление или Крещение Господне – один из 12 важнейших праздников Православия. - А.Г.)- Спасибо огромное. Скажите, вы где сейчас находитесь?- Рядом с иорданом, в 120 метрах от него.(19 января, каждый год, верующие окунаются в проруби, которые называют иорданами (иорданями)- в память о реке, где был крещен Спаситель. - А.Г.)- То есть вы, как всегда, традицию чтите...- Ну, во-первых, традиция эта идет еще с дохристианских времен, и ее менять не надо. Кстати, купель, в принципе, - не священнодействие Русской православной церкви, больше - языческое.Но это - то идеальное совмещение, когда древняя дохристианская традиция соединилась с классическим христианством. Можно привести и другие примеры - допустим, Масленица. Это тоже - из язычества, из тех времён, когда христианства на Руси ещё не появилось. Тем не менее, такой вот симбиоз...- В этом году омовение (некоторые называют это окунанием) - такое, несколько, необычное. Накануне РПЦ обратилась к своим мирянам, и вообще к гражданам, не устраивать из этого какое-то большое событие, чтобы народ не скапливался у проруби.- Да, это так. Правильно.- Ведь на дворе - коронавирус. И вы, Геннадий Григорьевич, у нас в газете, на сайте и на Радио «Комсомольская правда» тоже с такими предостережениями выступали. Насколько это оказалось оправданным? Нас услышали?- Ну, что касается меня самого... Можете судить по мне - (см. видео) - я у иордана был совсем один, никаких советов и рекомендаций, за которые сам же выступаю, не нарушал. И получил огромное удовольствие.- Скажите, это место далеко от Москвы? Это где-то у вас на даче, в деревне?- На водохранилище Московском. Это даже ближе, чем мы тогда с вами были, в 2016-м. Но там мы в пруду купались, а здесь Москва-река. Это замерзшая часть, прямо в ней и прорублена эта иордань.- А как вы думаете, - в принципе, это предостережение РПЦ, докторов и ваше, - оно возобладало и в целом в стране? И погружение в прорубь в Крещение не имело такого массового характера, как прежде?- Не в том дело, можно - и массово. Сегодня с утра показывали по телевидению Дальний Восток - там все было в рамках. Вечером будут демонстрировать, как это проходило в Москве, в Подмосковье. Если соблюдалась дистанция, никто не толпился, а входили в воду с соблюдением социальной дистанции, - то все нормально. А потом - не собирались, не толпились в местах обогрева, а сразу же, допустим, делали растирание, одевались и уезжали...Тогда тут нет противоречий и не будет осложнения эпидситуации. Просто те купели, которые открылись в Москве, в Подмосковье (их было, кстати, больше 200), - они находились под эгидой МЧС, там дежурили медицинские работники, накануне брались пробы воды... И, конечно же, постоянно начеку - службы спасения.А, с точки зрения закаливания, которое получили люди, это - как раз идет в копилку здоровья.Так что все, слава Богу, нормально.- Ваши ощущения, Геннадий Григорьевич - после того, как вы опустились в прорубь?- Ради этого ощущения люди в прорубь и опускаются. Это, прежде всего, подъем физических и интеллектуальных сил, то, ради чего мы туда идем, в эту купель, - чтобы получить удовольствие.- Спасибо вам огромное…- Пожалуйста, товарищ Гамов. А «Комсомольская правда» в прорубь опускалась или нет?- Да, все в порядке.- Коллективно или по одному?- Нет-нет, удаленно, с соблюдением дистанции.- Ну, надеемся, кто-то даже в ванную опустился – и то слава Богу.- Главное, все ваши заветы и указания выполнили.- Вас еще раз с праздником.- И - вас!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео крещенского купания Владимира Путина появилось в сетиПрезидент России принял участие в крещенских купаниях 19 января 2021 года (подробности).