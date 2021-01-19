В ночь на 19 января православные христиане отметили один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. Одна из любимейших в народе традиций этого праздника – купание в проруби. Участие в крещенских купаниях принял и президент России Владимир Путин. Глава государства окунулся в прорубь в Подмосковье сегодня утром. Видео крещенского купания Владимира Путина опубликовали во вторник, 19 января.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что купания в проруби на Крещение является давней традицией российского лидера. А традиции глава государства не нарушает.- Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет, - сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.На сайте Кремля разместили фотографии купания президента и напомнили, что этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне.